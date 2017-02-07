﻿ современные открытки с видами старого Гродно выпустила "Белпочта". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

современные открытки с видами старого Гродно выпустила "Белпочта"

08.02.2017 11:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусское республиканское унитарное предприятие «Белпочта» выпустило серию красивых белорусскоязычных открыток. На них изображены старые открытки с видами Гродно и Гомеля из собрания Гродненского государственного историко-археологического музея и Гомельской государственного историко-культурного учреждения «Гомельский дворцово-парковый ансамбль», рассказывает Блог Гродно s13.


Видов старого Гродно на современных открытках вышло довольно много. Тираж каждой открытки 3000 штук. Приобрести их уже можно в Минске. Оригинальные открытки датированы 1915 годом.



 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видов старого Гродно на современных открытках вышло довольно много. Тираж каждой открытки 3000 штук. Приобрести их уже можно в Минске. Оригинальные открытки...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Из-за сильных морозов открылись пункты обогрева, а ГАИ проводит рейды на дорогах Гомельской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика