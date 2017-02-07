Белорусское республиканское унитарное предприятие «Белпочта» выпустило серию красивых белорусскоязычных открыток. На них изображены старые открытки с видами Гродно и Гомеля из собрания Гродненского государственного историко-археологического музея и Гомельской государственного историко-культурного учреждения «Гомельский дворцово-парковый ансамбль», рассказывает Блог Гродно s13.





Видов старого Гродно на современных открытках вышло довольно много. Тираж каждой открытки 3000 штук. Приобрести их уже можно в Минске. Оригинальные открытки датированы 1915 годом.







