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современные открытки с видами старого Гродно выпустила "Белпочта"
08.02.2017 11:31 — Новости Общества | Tut.by
Белорусское республиканское унитарное предприятие «Белпочта» выпустило серию красивых белорусскоязычных открыток. На них изображены старые открытки с видами Гродно и Гомеля из собрания Гродненского государственного историко-археологического музея и Гомельской государственного историко-культурного учреждения «Гомельский дворцово-парковый ансамбль»,
Видов старого Гродно на современных открытках вышло довольно много. Тираж каждой открытки 3000 штук. Приобрести их уже можно в Минске. Оригинальные открытки датированы 1915 годом.
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Видов старого Гродно на современных открытках вышло довольно много. Тираж каждой открытки 3000 штук. Приобрести их уже можно в Минске. Оригинальные открытки...
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