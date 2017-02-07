В суд передано уголовное дело о мошенничестве в отношении 29-летней жительницы Пинска. Женщина предлагала через социальные сети кредиты, а после получения гонорара за свою работу — исчезала. Выяснилось, что такую идею она подсмотрела в письме от другой незнакомки в Сети. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Витебской области.

В октябре 2016 года женщина рассылала по социальной сети письмо: якобы оказывает банковские услуги по оформлению и получению кредита. Причем только по паспорту, без проверки кредитной истории, несудимым гражданам в возрасте от 18 до 70 лет, без залога и под 17% готовых сроком до 9 лет — на сумму от 1 до 800 миллионов рублей «старыми».

— Условием получения такого выгодного кредита был перевод денежных средств в качестве гонорара на ее банковскую карточку, — рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

После поступления денег женщина сообщала: заявка на кредит рассматривается, все одобрено, сумма скоро поступит — и прекращала общение, добавляя пользователей в «черный список».

Установлено три факта мошенничества в отношении жителей города Орши и Городокского района. Одна из потерпевших не успела перевести 50 рублей.

Выяснилось, что фигурантка подсмотрела обманную схему в интернете: когда сама ранее получила похожее письмо от незнакомки из другой страны. Тогда белоруска сообщила неверный адрес, а кредит ей все равно якобы одобрили — и она поняла, что это обман, а еще возможность подзаработать самой. И даже использовала текст условий «кредита» из предыдущего письма.

Женщине предъявлено обвинение по ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса (Покушение на совершение мошенничества). Учитывая, что обвиняемая признала свою вину, раскаялась и возместила ущерб потерпевшим, к ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Предварительное расследование завершено, уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

Следователи напоминают гражданам: 1) процентная ставка банков зависит от ряда факторов, которые просто не позволят существенно снизить ее, так как иначе банк просто обанкротится или у него будет отозвана лицензия по причине этого риска; 2) репутация банка является его основополагающей составляющей и портить ее сомнительными операциями он никогда не будет; 3) в своей деятельности банки опираются на единые законы и нормативные документы, и если по каким-либо причинам вам отказывают в предоставлении кредита в разных банках, то значит на это есть причины и, как правило, это препятствие неустранимо, на это и сделан расчет мошенников. 4) ни один банк не берет деньги вперед за еще не состоявшуюся сделку.