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Жительница Пинска предлагала через соцсети выгодные кредиты - ее будут судить за мошенничество
08.02.2017 12:12 — Новости Общества | Tut.by
В суд передано уголовное дело о мошенничестве в отношении 29-летней жительницы Пинска. Женщина предлагала через социальные сети кредиты, а после получения гонорара за свою работу — исчезала. Выяснилось, что такую идею она подсмотрела в письме от другой незнакомки в Сети. Подробности
В октябре 2016 года женщина рассылала по социальной сети письмо: якобы оказывает банковские услуги по оформлению и получению кредита. Причем только по паспорту, без проверки кредитной истории, несудимым гражданам в возрасте от 18 до 70 лет, без залога и под 17% готовых сроком до 9 лет — на сумму от 1 до 800 миллионов рублей «старыми».
— Условием получения такого выгодного кредита был перевод денежных средств в качестве гонорара на ее банковскую карточку, — рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
После поступления денег женщина сообщала: заявка на кредит рассматривается, все одобрено, сумма скоро поступит — и прекращала общение, добавляя пользователей в «черный список».
Установлено три факта мошенничества в отношении жителей города Орши и Городокского района. Одна из потерпевших не успела перевести 50 рублей.
Выяснилось, что фигурантка подсмотрела обманную схему в интернете: когда сама ранее получила похожее письмо от незнакомки из другой страны. Тогда белоруска сообщила неверный адрес, а кредит ей все равно якобы одобрили — и она поняла, что это обман, а еще возможность подзаработать самой. И даже использовала текст условий «кредита» из предыдущего письма.
Женщине предъявлено обвинение по ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса (Покушение на совершение мошенничества). Учитывая, что обвиняемая признала свою вину, раскаялась и возместила ущерб потерпевшим, к ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Предварительное расследование завершено, уголовное дело передано в суд для рассмотрения.
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Женщина предлагала через социальные сети кредиты, а после получения гонорара за свою работу - исчезала. Выяснилось, что такую идею она подсмотрела в письме от...
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