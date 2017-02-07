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Россия "глубоко разочарована" решением Беларуси выдать блогера Лапшина Азербайджану
08.02.2017 12:15 — Новости Общества | БелаПАН
"Намерены и дальше принимать все необходимые меры по защите прав и законных интересов российского гражданина с целью его скорейшего возвращения к своей семье", — добавили в МИД. Блогер Александр Лапшин, имеющий в том числе российское гражданство, был экстрадирован из Беларуси в Азербайджан вечером 7 февраля. За несколько часов до этого коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси в закрытом режиме рассмотрела апелляцию Лапшина на постановление Минского городского суда, который признал законным решение Генпрокуратуры Беларуси об экстрадиции блогера. В удовлетворении жалобы было отказано. После заседания адвокат Лапшина сообщила журналистам, что в отдел по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома подано ходатайство о предоставлении блогеру дополнительной защиты в Беларуси. Защита также направила жалобу в Комитет ООН по правам человека. Александр Лапшин был задержан в Минске 14 декабря 2016 года по запросу Азербайджана, который объявил его в международный розыск за незаконное посещение Нагорного Карабаха. Ему также инкриминируют "публичные призывы, направленные против государства". В Азербайджане Лапшину грозит до восьми лет лишения свободы. Власти России и Израиля выступали против выдачи блогера властям Азербайджана. "Мы против того, чтобы экстрадировать граждан Российской Федерации, задержанных в той или иной стране, в третью страну. Мы будем принимать все меры, чтобы эту ситуацию разрешить при полном уважении прав гражданина Российской Федерации, который одновременно является гражданином Израиля", — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве 17 января. 3 февраля во время встречи с представителями общественности и СМИ Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с задержанием Лапшина. Уточив у министра внутренних дел, находится ли блогер еще в Беларуси, и получив утвердительный ответ, Лукашенко сказал: "Ну, ты создаешь лишние проблемы. Уже давно его надо было переслать туда, куда надо. Я же вам поручил: отдайте его по закону". "Мы согласно решению Интерпола его задержали, и согласно всем законам и порядку мы должны его передать Азербайджану. Конечно, мы его вообще можем выпустить, но это будет неправильно. Точно так же отнесутся потом и к нам. Поэтому по всем соглашениям мы должны его передать Азербайджану", — подчеркнул Лукашенко. При этом он сообщил, что поручал главе МИД "попробовать с министрами иностранных дел Израиля, России и Азербайджана согласовать, чтобы это красиво разойтись, чтобы судьба этого человека не стала, чтобы он не стал каким-то заложником". "Есть же эти развязки, правила правилами, но если Израиль, Азербайджан и Россия договорятся, мы сделаем, как они договорятся. А никто не захотел договариваться", — констатировал глава государства.
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"Намерены и дальше принимать все необходимые меры по защите прав и законных интересов российского гражданина с целью его скорейшего возвращения к своей...
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