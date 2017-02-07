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В Гродно будут судить мать и сына, жестоко убивших односельчанина
08.02.2017 12:33 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 8 февраля. В управлении Следственного комитета по Гродненской области закончено расследование уголовного дела по факту убийства жителя деревни Нестанишки Сморгонского района.
Как сообщил БелаПАН официальный представитель УСК Сергей Шершеневич, поздно вечером 21 апреля 2016 года в Нестанишках в ходе совместного распития спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений произошла ссора между 58-летней хозяйкой, ее 30-летним сыном и их гостем, 53-летним односельчанином. Сын и мать избили гостя, а потом задушили его. Чтобы скрыть преступление, тело мужчины закопали на своем приусадебном участке, а в деревне рассказали, что сосед переехал на другое место жительства.
16 сентября обвиняемый в убийстве мужчина сам сообщил в правоохранительные органы о содеянном. Сотрудники милиции обнаружили останки убитого в указанном месте. Нашли также ряд предметов, подтверждающих обстоятельства его насильственной смерти.
С учетом собранных следствием доказательств матери и сыну предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью (пп. 6, 15 ч. 2 ст. 139 УК). Оба обвиняемых находятся под стражей.
В ходе проверки фигурантов уголовного дела на возможную причастность к совершению иных преступлений следователи выявили еще один эпизод преступной деятельности со стороны обвиняемого. Получены доказательства завладения им летом 2016 года путем обмана дорожным велосипедом 63-летнего односельчанина. Транспортное средство впоследствии было реализовано им под видом собственного в Мядельском районе Минской области.
С учетом этого мужчине инкриминировано совершение еще одного преступления — мошенничество, совершенное повторно (ч. 2 ст. 209 УК).
По результатам комплексных психолого-психиатрических экспертиз оба обвиняемых лица признаны вменяемыми и потому способными нести ответственность за содеянное на общих основаниях, однако нуждаются в принудительном лечении от алкоголизма.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 8 февраля. В управлении Следственного комитета по Гродненской области закончено расследование уголовного дела по факту убийства жителя деревни Нестанишки...
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