«Белавиа» заявила, что вопрос с компенсацией расходов на возвращение самолета авиакомпании в аэропорт Жуляны решен. В то же время пассажир, из-за которого украинская сторона приказала белорусскому самолету вернуться, пытается в суде признать неправомерными действия «Украэроруха» и СБУ.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров рассказал БЕЛТА, что компенсационный механизм найден. Проблемный вопрос урегулировали в рамках соглашения с Украэрорухом об уровне качества обслуживания (Service level agreement).

— Вопрос урегулирован к взаимовыгодному пониманию двух сторон. Проблема закрыта, — отметил Анатолий Гусаров. — По сумме, которую мы предъявляли украинской стороне, найден вариант компенсации, нас это в полной мере удовлетворило.

Но не все стороны конфликта довольны решением вопроса. Блогер, которого подозревали в угрозе национальной безопасности и высаживали из самолета «Белавиа», судится с «Украэрорухом» и СБУ.

26 января в Киевском окружном административном суде прошло первое, ознакомительное заседание. Основное судебное заседание пройдет 20 февраля.

— На первом заседании только рассматривались ходатайства. По моему иску было два ответчика: СБУ и «Украэрорух», судья в качестве третьего ответчика привлек администрацию Государственной пограничной службы Украины, — рассказал TUT.BY Армен Мартиросян. — Я добиваюсь, чтобы действия в отношении меня признали незаконными. Имею в виду СБУ, потому что все указывает на то, что приказ о возврате самолета отдавало это управление. Никакой материальной компенсации мне не нужно.

Армен Мартиросян считает, что у него невысокие шансы подтвердить свою правоту в украинском суде.

— Но для того, чтобы обратиться в Европейский суд по правам человека, нужно пройти инстанции украинских судов. Думаю как и раньше: причина в полной некомпетентности украинских спецслужб и властей. Они обвиняли меня в том, что я являюсь угрозой национальной безопасности, без предъявлений каких-либо доказательств. Это были просто огульные обвинения. При этом мнении я остаюсь и сейчас.

21 октября 2016 года «Боинг 737−800» белорусской авиакомпании, выполнявшей рейс Киев — Минск, «Украэрорух» вернул в аэропорт «Жуляны» . Позже выяснилось, что это сделали по требованию Службы безопасности Украины. Экипажу было заявлено, что в случае невыполнения команды в воздух поднимут военную авиацию .

Рейс возвращали из-за пассажира Армена Мартиросяна — главы правления Международной общественной организации «Гражданский союз». Украинские СМИ называют его также блогером, журналистом, активистом Антимайдана, который до 2014 года жил в Киеве. Мартиросян рассказывал, что после возвращения самолета в Киев его вывели из салона и проверили вещи, якобы искали накопитель информации, но не нашли. 9 ноября он подал в суд, чтобы разобраться, на каких основаниях его задерживали. В Службе безопасности Украины пояснили, что считают Мартиросяна пророссийским провокатором, поэтому развернули рейс.

10 ноября пресс-служба белорусского президента сообщила, что президент Украины Петр Порошенко извинился перед Александром Лукашенко за инцидент.