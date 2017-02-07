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Принудительный возврат самолета. Для "Белавиа" проблема закрыта, а пассажир все-таки будет судиться
08.02.2017 12:30 — Новости Общества | Tut.by
«Белавиа» заявила, что вопрос с компенсацией расходов на возвращение самолета авиакомпании в аэропорт Жуляны решен. В то же время пассажир, из-за которого украинская сторона приказала белорусскому самолету вернуться, пытается в суде признать неправомерными действия «Украэроруха» и СБУ.
Гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров рассказал БЕЛТА, что компенсационный механизм найден. Проблемный вопрос
— Вопрос урегулирован к взаимовыгодному пониманию двух сторон. Проблема закрыта, — отметил Анатолий Гусаров. — По сумме, которую мы предъявляли украинской стороне, найден вариант компенсации, нас это в полной мере удовлетворило.
Но не все стороны конфликта довольны решением вопроса. Блогер, которого подозревали в угрозе национальной безопасности и высаживали из самолета «Белавиа», судится с «Украэрорухом» и СБУ.
26 января в Киевском окружном административном суде прошло первое, ознакомительное заседание. Основное судебное заседание пройдет 20 февраля.
— На первом заседании только рассматривались ходатайства. По моему иску было два ответчика: СБУ и «Украэрорух», судья в качестве третьего ответчика привлек администрацию Государственной пограничной службы Украины, — рассказал TUT.BY Армен Мартиросян. — Я добиваюсь, чтобы действия в отношении меня признали незаконными. Имею в виду СБУ, потому что все указывает на то, что приказ о возврате самолета отдавало это управление. Никакой материальной компенсации мне не нужно.
Армен Мартиросян считает, что у него невысокие шансы подтвердить свою правоту в украинском суде.
— Но для того, чтобы обратиться в Европейский суд по правам человека, нужно пройти инстанции украинских судов. Думаю как и раньше: причина в полной некомпетентности украинских спецслужб и властей. Они обвиняли меня в том, что я являюсь угрозой национальной безопасности, без предъявлений каких-либо доказательств. Это были просто огульные обвинения. При этом мнении я остаюсь и сейчас.
21 октября 2016 года «Боинг 737−800» белорусской авиакомпании, выполнявшей рейс Киев — Минск, «Украэрорух»
Рейс возвращали из-за пассажира Армена Мартиросяна — главы правления Международной общественной организации «Гражданский союз». Украинские СМИ называют его также блогером, журналистом, активистом Антимайдана, который до 2014 года жил в Киеве. Мартиросян рассказывал, что после возвращения самолета в Киев его вывели из салона и проверили вещи, якобы искали накопитель информации, но не нашли. 9 ноября он подал в суд, чтобы разобраться, на каких основаниях его задерживали. В Службе безопасности Украины пояснили, что считают Мартиросяна пророссийским провокатором, поэтому развернули рейс.
10 ноября пресс-служба белорусского президента сообщила, что президент Украины Петр Порошенко
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"Белавиа" заявила, что вопрос с компенсацией расходов на возвращение самолета авиакомпании в аэропорт "Жуляны" решен. В то же время пассажир, из-за которого...
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