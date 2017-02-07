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Кремль подчеркнул, что для защиты Лапшина предпринимаются меры
08.02.2017 13:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев — Sputnik. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры об экстрадированном из Баку российско-израильском блогере Александре Лапшине не ведутся, но для его защиты предпринимаются все возможные юридические меры.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Переговоры не ведутся, но предпринимаются все возможные юридические меры для защиты Лапшина", — цитирует Пескова
Пресс-секретарь главы государства напомнил, что у Лапшина есть несколько гражданств, в том числе российское.
"Для нас он является гражданином нашей страны. Мы продолжаем защищать его интересы в законном порядке", — сказал Песков.
Верховный суд Беларуси во вторник оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану блогера Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля. Вечером того же дня блогер был экстрадирован спецрейсом из Минска в Баку и передан сотрудникам Службы государственной безопасности Азербайджана.
© Sputnik Максим Блинов
В середине декабря 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени "Александр" ("Олександр"). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и Миграционного кодекса страны.
МИД РФ, комментируя ситуацию возможной выдачи Беларусью Лапшина, заявил, что депортация российских граждан в третьи страны недопустима. В Азербайджане российско-израильскому блогеру Александру Лапшину грозит уголовное преследование за публичные призывы, направленные против государства, и незаконное пересечение госграницы, обе статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по экстрадированному блогеру Лапшину не ведутся, но российская сторона принимает все...
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