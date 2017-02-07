МИНСК, 8 фев — Sputnik. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры об экстрадированном из Баку российско-израильском блогере Александре Лапшине не ведутся, но для его защиты предпринимаются все возможные юридические меры.



© Sputnik / Виктор Толочко Жена блогера Лапшина посетила российское посольство в Минске

"Переговоры не ведутся, но предпринимаются все возможные юридические меры для защиты Лапшина", — цитирует Пескова РИА Новости .

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что у Лапшина есть несколько гражданств, в том числе российское.

"Для нас он является гражданином нашей страны. Мы продолжаем защищать его интересы в законном порядке", — сказал Песков.

Верховный суд Беларуси во вторник оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану блогера Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля. Вечером того же дня блогер был экстрадирован спецрейсом из Минска в Баку и передан сотрудникам Службы государственной безопасности Азербайджана.



© Sputnik Максим Блинов Выдача Лапшина Азербайджану: Москва разочарована и намерена вернуть его

В середине декабря 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени "Александр" ("Олександр"). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и Миграционного кодекса страны.

МИД РФ, комментируя ситуацию возможной выдачи Беларусью Лапшина, заявил, что депортация российских граждан в третьи страны недопустима. В Азербайджане российско-израильскому блогеру Александру Лапшину грозит уголовное преследование за публичные призывы, направленные против государства, и незаконное пересечение госграницы, обе статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.