МИНСК, 8 фев — Sputnik. Супруга российско-израильского блогера Александра Лапшина, которого Минск выдал Баку, сегодня посетила посольство России в Беларуси, сообщил Sputnik в среду начальник консульского отдела посольства Игорь Карягин.

Блогер Лапшин в минувший вторник был доставлен спецрейсом из Минска в Баку в аэропорт Гейдара Алиева в сопровождении сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана.



© Sputnik Наталья Селиверстова Кремль подчеркнул, что для защиты Лапшина предпринимаются меры

"Сегодня сотрудники консульской службы встретились с женой Лапшина. Они выясняли вопрос о том, подавалось ли ходатайство в миграционные службы Беларуси о предоставлении ему (Лапшину — Sputnik) допзащиты белорусской стороной", — сказал Карягин.

Пока что результаты беседы, которая прошла в посольстве РФ в Минске, не известны.

В свою очередь глава департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун заявил журналистам, что не получал ходатайство о предоставлении допзащиты блогеру Лапшину.

Как ранее сообщал Sputnik, 7 февраля Верховный суд Беларуси не удовлетворил жалобу Лапшина и его адвокатов на решение Мингорсуда, который счел законным решение генеральной прокуратуры Беларуси выдать Лапшина по запросу Баку.

В середине декабря 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана , где он включен в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.