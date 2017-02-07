|
Жена блогера Лапшина посетила российское посольство в Минске
08.02.2017 13:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев — Sputnik. Супруга российско-израильского блогера Александра Лапшина, которого Минск выдал Баку, сегодня посетила посольство России в Беларуси, сообщил Sputnik в среду начальник консульского отдела посольства Игорь Карягин.
Блогер Лапшин в минувший вторник был доставлен спецрейсом из Минска в Баку в аэропорт Гейдара Алиева в сопровождении сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана.
© Sputnik Наталья Селиверстова
"Сегодня сотрудники консульской службы встретились с женой Лапшина. Они выясняли вопрос о том, подавалось ли ходатайство в миграционные службы Беларуси о предоставлении ему (Лапшину — Sputnik) допзащиты белорусской стороной", — сказал Карягин.
Пока что результаты беседы, которая прошла в посольстве РФ в Минске, не известны.
В свою очередь глава департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун заявил журналистам, что не получал ходатайство о предоставлении допзащиты блогеру Лапшину.
Как ранее сообщал Sputnik, 7 февраля Верховный суд Беларуси не удовлетворил жалобу Лапшина и его адвокатов на решение Мингорсуда, который счел законным решение генеральной прокуратуры Беларуси выдать Лапшина по запросу Баку.
В середине декабря 2016 года Лапшин был
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси заявил, что не получал ходатайство о предоставлении допзащиты блогеру Лапшину.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии