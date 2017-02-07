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В Гомельской области - подъем заболеваемости вирусными инфекциями и гриппом

08.02.2017 13:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Врачи констатируют рост обращений в целом по области. По последним данным, контрольный уровень заболеваемости ОРИ и гриппом превышен в Гомеле. Большинство заболевших — дети, сообщает «Гомельская правда».

— На февраль традиционно приходится «гриппозный» период, нынешний год не стал исключением, — рассказала заведующая отделом эпидемиологии областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Инна Салажкова.

Если подхватили инфекцию — болейте дома, вызовите врача, подчеркивает специалист. Отправившись на работу распространять вирусы, только ухудшите ситуацию и подвергнете риску заражения своих коллег.

Одно из главных правил профилактики — избегать мест с большим скоплением народа, где наверняка найдутся кашляющие и чихающие. В замкнутом пространстве проще подхватить заразу. В «ассортименте» у сезонного недуга много вирусов. В их числе грипп занимает 17−20%. К слову, в этом сезоне регистрируется много обращений с конъюнктивитом — одно из проявлений аденовирусной инфекции.

— В магазине, городском транспорте, другом общественном месте старайтесь не прикасаться грязными руками к лицу и глазам — вирусы легко проникнут в организм через слизистые оболочки.

— В повседневной жизни нам постоянно приходится браться за дверные ручки, перила, поручни в автобусе, которых вполне могли остаться следы от чихающего человека. По приходу с улицы обязательно помойте руки с мылом себе и ребенку.

— Дома и на работе регулярно проветривайте помещение — это поможет снизить концентрацию вирусов воздухе. Чаще проводите влажную уборку.

— При входе в многолюдное помещение будет нелишним надеть чистую медицинскую маску. Не используйте ее более трех часов, а одноразовую маску нельзя надевать повторно!

В эпидсезон в школах регулярно проводится мониторинг посещаемости и отсутствия детей по причине болезни. С начала года ни одна школа области на карантин по гриппу не закрывалась.

Одна из мер профилактики — дополнительные каникулы. Они пройдут с 13 по 19 февраля. Как отметила заместитель начальника управления образования облисполкома Жанна Жданович, на отдых отправятся учащиеся первых и вторых классов.

«Руки мыть чаще, мероприятия проводить реже». Минздрав не планирует закрывать школы на карантин

 
Теги: Гомель
 
 
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На февраль традиционно приходится "гриппозный" период, нынешний год не стал исключением.

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