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В Гомельской области - подъем заболеваемости вирусными инфекциями и гриппом
08.02.2017 13:14 — Новости Общества | Tut.by
Врачи констатируют рост обращений в целом по области. По последним данным, контрольный уровень заболеваемости ОРИ и гриппом превышен в Гомеле. Большинство заболевших — дети, сообщает «
— На февраль традиционно приходится «гриппозный» период, нынешний год не стал исключением, — рассказала заведующая отделом эпидемиологии областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Инна Салажкова.
Если подхватили инфекцию — болейте дома, вызовите врача, подчеркивает специалист. Отправившись на работу распространять вирусы, только ухудшите ситуацию и подвергнете риску заражения своих коллег.
Одно из главных правил профилактики — избегать мест с большим скоплением народа, где наверняка найдутся кашляющие и чихающие. В замкнутом пространстве проще подхватить заразу. В «ассортименте» у сезонного недуга много вирусов. В их числе грипп занимает 17−20%. К слову, в этом сезоне регистрируется много обращений с конъюнктивитом — одно из проявлений аденовирусной инфекции.
В эпидсезон в школах регулярно проводится мониторинг посещаемости и отсутствия детей по причине болезни. С начала года ни одна школа области на карантин по гриппу не закрывалась.
Одна из мер профилактики — дополнительные каникулы. Они пройдут с 13 по 19 февраля. Как отметила заместитель начальника управления образования облисполкома Жанна Жданович, на отдых отправятся учащиеся первых и вторых классов.
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На февраль традиционно приходится "гриппозный" период, нынешний год не стал исключением.
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