Ищет налоговая, ищет и не может найти, пожалуй, это основной принцип реализации Декрета №3 на практике. За менее чем две недели до окончания сбора его оплатили менее 10% тех, кого государство считает тунеядцами.

«По состоянию на 7 февраля, налоговые органы направили гражданам около 470 тысяч извещений на уплату сбора, из которых 44,5 тысяч граждан уплатили сбор», - сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

От «тунеядцев» в бюджет поступило более 13,4 млн. рублей, добавили в ведомстве.

Нельзя назвать этот результат впечатляющим: срок оплаты сбора истекает уже 20 февраля. Или белорусы выстроятся в очереди в кассы в последние дни, или сроки поступления денег от Декрета №3 в казну серьезно затянутся. В частности, некоторые из тех, кого государство признало тунеядцами пытаются обжаловать это в судебном порядке, уже скоро начнутся суды по этому вопросу.

Напомним, что те, кто не оплатил или оплатил не вовремя сбор, будут привлечены к административной ответственности. Государство попытается получить с них штраф (от двух до четырех базовых величин) или «тунеядцы» могут попасть на «сутки».

Проинформировать налоговый орган о своем праве на освобождение от уплаты сбора можно путем направления в инспекцию пояснений и документов по почте или в электронном виде, воспользовавшись сервисом «Электронное обращение» на сайте министерства. Кроме того, те, кто получил извещение на уплату налога на тунеядство, могут обратиться в местный Совет депутатов или исполком с заявлением на освобождение от уплаты сбора за 2015 год из-за трудной жизненной ситуации, уточнили в МНС.

Александр Лукашенко 2 апреля 2015 года подписал декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества". Граждане, которые не принимают участия в финансировании госрасходов в течение 183 дней в году, будут платить в казну сбор в 20 базовых величин.

О вреде Декрета №3 в Беларуси говорили много. Сейчас в стране довольно активно идут несколько кампаний по сбору подписей против документа. Известно, что Профсоюз радиоэлектронной промышленности передал властям более 23 тысяч подписей под электронной петицией.

Кроме того, оппозиция готовит несколько протестных акций: «Марш рассердженных белорусов» и « Я нетунеядец ».

Движение «За Свободу», в свою очередь, оказывает тем, кого государство признало тунеядцем, юридическую помощь. Юристы организации помогают готовить жалобы в налоговую, прокуратуру, судебные инстанции и при подаче жалоб в Комитет по правам человека ООН, сообщил ранее глава Движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

Депутат Анна Канопацкая призвала Александра Лукашенко отменить декрет. Эксперты отметили, что это первый подобный прецедент в Беларуси. Ей уже ответили из Администрации президента: говорят, что «оснований для внесения президенту предложений по отмене декрета (…) не усматривается», сообщила депутат на своей странице в Facebook.

В ответе сказано, что декрет № 3 направлен «не столько на пополнение бюджета, сколько на предотвращение иждивенческих настроений в обществе». Более того, согласно проведенному мониторингу, «документ поддерживает подавляющая часть граждан, занятых в реальном секторе экономики».

Об этом же заявил и Александр Лукашенко во время «Большого разговора с президентом»: уверен, что декретом возмутилась небольшая часть белорусов. Впрочем, официальный лидер Беларуси как бы не совсем отрицает возможность отмены документа. «Этот декрет работает 2−3 года. Давайте еще с ним поживем. Если я и вы придем к непреклонному выводу, что это анахронизм и он нам не нужен, то мы его отменим. Не спешите. Может этот документ принесет много полезного в нашу жизнь», — сказал Лукашенко.

Справка БДГ

В начале декабря 2016 года Александр Лукашенко провел совещание по усовершенствованию мер по борьбе с "тунеядством" , а в начале января внес косметические правки в декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества».