Минувшей осенью сельхозпредприятиями области собран отличный урожай овощей. Одного картофеля — более 800 тысяч тонн, как в двух соседних регионах, вместе взятых. Порадовали потребителей и фермерские хозяйства отменным качеством свеклы, моркови, лука, без которых нельзя ни борщ сварить, ни «селедку под шубой» сделать.

А есть ли возможность сейчас, в середине зимы, увидеть на прилавках дары полей и огородов, которые выглядят так, будто только что с грядки — выяснили корреспонденты МЛЫН.BY .

…В Столбцах, находясь на улице Мира в относительно новом микрорайоне, невозможно пройти мимо магазина «Забота» местного райпо. Витрина с овощами — на самом виду, причем и картофель, и лук, и морковка такие, что залюбуешься: крупные, красивые, аккуратно расфасованные.





«Это наш самый ходовой товар, — объясняет заведующая магазином Алина Садовская. — К вечеру ничего не останется…»

Прошу распаковать пакет с картошкой… Отборные, ровные, чистые, без повреждений клубни.

Одна из покупательниц, Лидия Полещук, — пенсионерка. Цена для нее имеет большое значение, и, как уже убедилась женщина, именно здесь овощи обычно самые дешевые: картошка — 28 копеек за килограмм, морковь — 31, свекла — 24, свежая капуста — 30.





За видным ассортиментом, что по ту сторону витрины, — большой труд.

Овощи не крупа. Чтобы они выглядели так, словно только что с поля, нужно приложить немало усилий. Как объяснили продавцы, свежие овощи в магазин завозят каждое утро небольшими партиями, которые можно продать в течение дня. Если они полежат здесь дольше — завянут, подсохнут, потеряют товарный вид. Да и пользы от таких будет немного. Поэтому даже картошку магазин заказывает максимум на два дня вперед. Остальная продукция хранится на складе Столбцовского райпо. Несколько лет назад его реконструировали — оборудовали утепленные камеры, вентиляцию, и теперь дары полей и огородов сохраняются идеально. Лук и свекла — в сетках, морковь — в воздухонепроницаемых пакетах (так она дольше остается сочной). Яблоки в магазине тоже белорусские, причем из своего, Столбцовского района — от фермерского хозяйства «Иванушки», с которым заключен договор на поставки. Цена — от 74 копеек до 1 рубля 10 копеек за килограмм.





— Овощи на хранение заложены с осени. Капуста, лук, свекла — тоже столбцовские. Причем картофель закупали только у населения, — отмечает заведующая отделом заготовок Столбцовского райпо Ирина Тулейко. — Желающих его продать было очень много, но мы выбирали только самый лучший: ровные клубни калибром крупнее куриного яйца. Закупали в сезон по 15−20 копеек, сейчас продаем по 28.





Ценообразование, как объяснили в райпо, прозрачное: к закупочной цене прибавляется НДС и максимум 25% торговой надбавки. Повысить цену можно только в том случае, если не удастся купить дешевле, чем рекомендует облпотребсоюз, но эту надбавку непросто согласовывать. Конечно, в процессе хранения овощи дорожают (с учетом затрат), но не очень существенно. Например, капусту закупали по 20 копеек. Продавали ее сначала по 28 копеек. Сейчас, с учетом хранения, — по 30.

Кроме того, на складе райпо белокочанную квасят — продают по 57 копеек за килограмм, огурцы соленые — по 73 коп. Иногда возят овощную продукцию и в столицу: на Комаровке по таким ценам она нарасхват, очередь образуется мгновенно.





Каждый день на складе комплектуют заказы, и рано утром овощи отправляют в магазины. Их с удовольствием берут для своих столовых школы, детские садики, больница. В частном кафе тоже оценили качество и цену столбцовского урожая.

К сожалению, проделывать такую огромную работу готовы далеко не в каждой торговой точке. В расположенном по соседству сетевом магазине, например, выбор намного скромнее: всего три ящика с картошкой. Качество — так себе: невзрачные клубни, часть из которых неправильной формы, с механическими повреждениями (похоже, их даже не сортировали перед отправкой на прилавок). Осенью такой вот несортированный картофель сельхозорганизации продавали по 15 копеек за килограмм. Стоимость того, что представлен в магазине, — 37 копеек. Кроме картофеля в продаже еще морковь — фасованная и откалиброванная, по 99 копеек за килограмм, капуста — по 33, свекла — по 35.





В целом продавать овощи, как рассказали в райпо, с каждым годом становится все сложнее.

— В 2016 году стабфонды, из которых поступает продукция, уменьшили — заложили, например, только 60 тонн картофеля вместо 200, как было в 2015-м. Поэтому забрать все, что хотели бы сдать люди, мы не смогли, — объясняет Ирина Тулейко. — С одной стороны, нет прежнего спроса на российском рынке, на который мы работали прежде. С другой — наметился спрос на чищеные и вареные свеклу, картофель, морковь в вакуумной упаковке…

Что ж, по словам специалистов, во всем мире овощные полуфабрикаты почти заменили сырые овощи. Поэтому не исключено, что уже в ближайшей перспективе потребкооперации придется осваивать и более глубокую переработку. Тогда выбор овощной продукции будет еще шире, а у мелких крестьянских и фермерских хозяйств проблем со сбытом простой, но исключительно полезной продукции станет меньше.

От своего производителя

В магазине «Игуменский» Червенского райпо можно купить весь необходимый набор овощей.





— Все — белорусского производства, — поясняет заведующая магазином Зоя Федотова. — Картофель — по 20 копеек за килограмм, капуста — 35, морковь — 44, свекла — 33, лук — 53. Из фруктов белорусские яблоки — 1 рубль 37 копеек. Обычно люди берут овощи по 2−3 килограмма, моркови — по несколько штук. Покупатели привыкли, что у нас все овощи постоянно в продаже, поэтому и не набирают в запас. С базы нам привозят необходимое и в нужном количестве. Хоть каждый день заказывай!

В микрорайоне Барыкина купить овощи можно в торговом павильоне «Светлана».

— Мы поддерживаем своего производителя, — подчеркивает директор Светлана Байрамова. — Белорусские овощи и фрукты всегда подтверждают свое качество. Лук продаем по 71 копейке за килограмм, свеклу — по 50.

На первом этаже мини-рынка «Трио» ТП ООО «Пуховичиторг» овощи расфасованы в пакеты. Капуста и свекла — по 45 копеек за килограмм, лук — 74, морковь — 48, картофель — 33.

— Лично я могу убедить любого: белорусское — это качество, которое контролируется. Сегодня должны привезти еще и белорусские яблоки, — сообщает заведующая мини-рынком Инесса Конопако.

Яблоки — тоже белорусские

В магазине № 30 «Народный» ОАО «Солигорскторг», что на улице Ленинского комсомола, у полки с яблоками молодая женщина, берет сразу 2 килограмма яблок:

— Яблоки в нашей семье не залеживаются, — говорит Юлия. — Предпочтение я отдаю белорусским. Они, мне кажется, натуральнее, вкуснее. Кстати, с нашими яблоками шарлотка, которую я часто готовлю, гораздо лучше на вкус.

Как сообщили в ОАО «Солигорскторг», в магазинах плодоовощной продукции белорусского производства в достатке картофеля, свеклы, моркови, капусты, лука, яблок. Предприятие в межсезонный (зимний) период выполнило необходимую закладку на собственном складе. Продукция в основном от производителей и поставщиков Минской области.

В сеть «Солигорскторга» дважды в неделю завозятся и яблоки, выращенные в Клецком районе. Всего же в декабре прошлого года реализовано 11 т белорусских яблок, а в ноябре — почти 15 т.

Зато в двух крупных торговых объектах, расположенных в центре города, — в сетевом магазине на улице Козлова и в универмаге на улице Ленина — 11 и 12 января белорусских яблок не было вообще. На прилавках красовались только их польские конкуренты.