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Беларуси нужны более ста агрономов, зарплата – "по пятьсот"

08.02.2017 14:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев – Sputnik. Более 100 вакансий для агрономов открыты по состоянию на среду 8 февраляв республиканском банке вакансий Минтруда и соцзащиты, всего ведомства предлагает работу для более 40 тысяч соискателей.

Беларуси нужны более ста агрономов, зарплата – "по пятьсот"
© Sputnik / Виктор Толочко
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Все существующие вакансии в Беларуси размещаются в общем банке информации. По состоянию на 8 февраля не заняты в стране 41816 рабочих мест, из которых только в 968 обещают заработную плату в районе 500 долларов США.

Как выяснил Sputnik, сейчас открыты 105 вакансий агрономов по всей стране. При этом максимальная зарплата такому специалисту составляет тысячу рублей – чуть более 500 долларов в эквиваленте.

Требуется в республике и один швейцар – вакансию открыла одна из компаний столицы. Швейцару обещают в месяц платить от 280 рублей, зато требования низкие – только общее среднее образование.

Нужны в Бецларуси и несколько печников, зарплата которых достигает 500 рублей. Открыты вакансии для 11 кузнецов – им в среднем наниматели в месяц готовы платить по 300-400 рублей. Для артистов также есть рабочие места: например, Большому театру нужен солист балета (зарплата – 383,77 рубля), а Белтелерадиокомпании – симфонического оркестра (400 рублей).

Самую высокую зарплату по состоянию на 8 февраля обещают инженеру-проектировщику со стажем работы от семи лет и продвинутым уровнем английского. Такому сотруднику одна из частных компаний готова предложить 12095 рублей в месяц (более шести тысяч долларов).

 
Теги: Минск
 
 
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Всего в республиканском банке вакансий в начале февраля содержится информация о 41816 свободных рабочих местах.

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