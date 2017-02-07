В инвестпрограмме Минска на 2017 год заложено около 100 тысяч долларов бюджетных расходов на реконструкцию известной бани № 1 на улице Хмельницкого. Что намерены сделать за эти деньги и какое будущее ждет объект, TUT.BY рассказал начальник управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома Юрий Натычко.





Баню № 1 на Хмельницкого построили еще в 1954 году и последние 40 лет учреждение не видело капитального ремонта. Из-за аварийного состояния объекта его закрыли еще 1 декабря 2015 года. В начале марта 2016-го руководство «Городских бань» показало сооружение главе Минска Андрею Шорцу, который поддержал идею реконструкции объекта за бюджетные средства и сохранения его в собственности города.



Так баня выглядела осенью 2015 года. Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY





Начальник управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома Юрий Натычко рассказывает, что 200 тысяч рублей из инвестпрограммы рассчитаны на финансирование проектных работ.

— Деньги появились только в текущем году и сейчас идет процедура выбора организации, которая будет проектировать. Я надеюсь, что в 2017-ом мы выберем проектную организацию, разработаем проект и, если не будет никаких проблем, пройдем экспертизу.

Строительно-монтажные работы, скорее всего, начнутся уже в 2018 году, добавляет чиновник. По задумке городских властей баня № 1 должна превратится в современный комплекс, сохранив при этом прежнюю доступность.

— Мы хотим сохранить все то лучшее, что было в первой бане, и постараться это преумножить. Сделать добротную и недорогую баню.





Поэтому в учреждении будут как общие отделения, так и более мелкие номера. А вот бассейн в бане решили не строить из-за низкой рентабельности этой услуги, поясняет Натычко. Главной же особенностью заведения хотят сделать отделение работающее по принципу традиционной белорусской бани «па-чорнаму», которую предпочитает в том числе президент.

— Это самая большая фишка, которую мы там хотим увидеть. И если проектировщики смогут нам сделать такой проект, который пройдет противопожарные и санитарные нормы в этой части, то мы будем только за.

Точные же сроки завершения вышеперечисленных работ пока назвать никто не может, потому что это зависит от проекта. С проектом связана и общая стоимость реконструкции бани № 1, которая весной 2016 года оценивалась примерно в 1,6 миллиона долларов.

— Более точная цифра будет зависеть от проектировщиков, но, наверное, мы должны уложиться в озвученную сумму.