Пережив новогодние праздники и набравшись сил, мы вновь продолжаем нашу рубрику « Обеды в среду ». Первым местом в 2017 году стало кафе «Варшава», затерявшееся где-то в недрах пожарного переулка возле Польского дома. Найти обеденное меню не получилось, однако оценить качество кухни удалось и без этого.

Каждую неделю мы рассказываем читателям о том, где можно пообедать быстро, вкусно и недорого. Оцениваются 3 параметра: качество еды, скорость обслуживания и бюджет — 60 тысяч рублей.





Несмотря на свой довольно внушительный срок существования, кафе «Варшава» у могилевчан особой популярностью не пользуется. Никаких броских вывесок нет и обнаружить это место вы сможете только по чистой случайности, если заглянете в одну из арок в Пожарном переулке.

Спускаясь в подвальное помещение, понимаем, что от Варшавы лишь одно название: на своем пути встречаем кольчугу на стене — на этом тематическое убранство заведения заканчивается.





Помещение маленькое, всего 4 столика с большими кожаными диванами по обеим сторонам. Официанта долго ждать не приходится. Так как обеденного меню не оказалось, пришлось делать заказ из основного, которое на первый взгляд радует низкими ценами. Однако приглядевшись, становится понятно, что для простого обеда цены довольно кусачие.

Как бы ни хотелось уложиться в установленный нами шестирублевый лимит, заказывая самые простые и дешевые блюда, этого не получилось: салат с ветчиной, грибами и сыром обошелся нам в 3 рубля, суп-пюре из шампиньонов в — 2,5 рубля и блинчики с ветчиной и сыром — 2 рубля 40 копеек. Итого у нас получилось 7 рублей 90 копеек! От напитка пришлось отказаться, иначе бы пришлось оставить около 9 рублей за обычный обед, а это совсем не бюджетный бизнес-ланч.





Салат принесли через 4 минуты. Простые ингредиенты: ветчина, картофель, жареные шампиньоны, майонез и сыр — такой можно встретить практически в любом обеденном меню. Радует красивая подача и аккуратная нарезка. Сыра не пожалели — толстый слой украшал поверхность салата. Все ингредиенты были качественными, прекрасно сочетались друг с другом, с достаточным количеством специй.





Настал черед супа, но нам вынесли блинчики. Закравшееся подозрение, что это полуфабрикат, сразу же развенчалось — блинчики были невероятно нежными и ощущалось, что приготовили их всего пару минут назад. Однако на этот раз сыра почему-то пожалели (наверное, весь пошел в салат): чувствовался только вкус ветчины. По сути, ничего сверхъестественного: обычные блинчики с начинкой, горячие и вкусные.





Наконец, спустя 13 минут после заказа, принесли суп-пюре из шампиньонов. Надеемся, все это время блюдо просто готовили с нуля — по крайней мере, впечатление такое сложилось. Порция была большой, блюдо — вкусным, приемлемой температуры. Сметана сверху была явно лишней, но ее было немного — видимо, для декора. Иногда попадались кусочки шампиньонов, до которых не добрался блендер.

Итог: действительно вкусный и быстрый обед, но слишком высокая цена за скромные блюда.

Для обычного и недорого обеда заведение не подходит, но для хорошего вечера — вполне. Недорогие пиццы (около 5−6 рублей), немногочисленные, но довольно дешевые (4−5 рублей) горячие блюда, а также разливное пиво всего за 2 рубля не сильно ударят по карману.





Бонус: неброский и уютный интерьер в темных тонах, широкие столы и диваны, за которыми может с комфортом разместиться большая компания. Приятный ненавязчивый персонал, тихая музыка, приглушенный свет от искусственных свечей на стенах и люстры в виде деревянного колеса под потолком, а также красивый искусственный камин создают приятную и умиротворенную атмосферу.