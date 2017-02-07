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"Президент сказал, она уникальная, оснований ему не верить нет". Где производят водку для Лукашенко
08.02.2017 15:15 — Новости Общества | Tut.by
Во время «Большого разговора» Александр Лукашенко
Оказалось, президентскую водку выпускает «Минск Кристалл».
— Подтверждаем, делают ее у нас, — сообщают на предприятии. А вот особенностями рецептуры не делятся. Это, уточняют, коммерческая тайна.
— Нужно прислушаться к словам президента, если он сказал, что эта водка уникальная, у нас нет оснований ему не верить, — говорят на «Минск Кристалл». — И, если она продолжает выпускаться для президента, значит, она действительно качественная.
Сам Александр Лукашенко в прошлую пятницу рассказал, что для водки «Президент» используют родниковую воду и спирт особой очистки.
— Спирт покупали сначала во Франции, но в последнее время господин Радоман (глава агрокомбината «Снов». — Прим. TUT.BY) научился производить спирт не хуже французского, и мы теперь используем свой, — отметил Александр Лукашенко.
Правда, на агрокомбинате «Снов» вопросу TUT.BY о спирте удивились.
— Мясо у нас есть, молоко, а про спирт ничего не знаем, — ответили на том конце провода и посоветовали набрать «Сновский крахмальный завод» — филиал «Минск Кристалл».
Там тоже развели руками: у нас из продукции только крахмал и снова отправили на агрокомбинат: «Может, они не договаривают?».
Точку в поисках поставили на предприятии «Минск Кристалл».
— Мы изготавливаем водку из нашего спирта, — пояснили на заводе. — Наши спирты разной степени очистки. Этот — самой высшей.
По словам сотрудницы предприятия, водку «Президент» выпускают только под заказ президенту, в магазины она не поступает. Даже она сама ее не пробовала.
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