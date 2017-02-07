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Банковские карты могут не работать в Беларуси ночью 12 февраля

08.02.2017 16:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев – Sputnik. Держатели банковских карт могут столкнуться с проблемами в их обслуживании ночью 12 февраля, сообщили Sputnik в ОАО "Банковский процессинговый центр".

По информации БПЦ, карты могут не работать в период с 02:00 до 06:00 в связи с проведением технологических работ. 

"В указанный промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами ОАО "Банковский процессинговый центр", – сказали в центре.

Там также сообщили, что держатели карт могут столкнуться с проблемами при расчетах в сети организаций торговли  и сервиса, при снятии денег в банкоматах, а также при проведении платежей через инфокиоски.

В БПЦ принесли гражданам извинения за доставленные неудобства.

 
Теги: Минск
 
 
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Держатели карт не смогут провести расчеты в магазинах, снять деньги в банкоматах, а провести платежи через инфокиоски.

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