МИНСК, 8 фев – Sputnik. Держатели банковских карт могут столкнуться с проблемами в их обслуживании ночью 12 февраля, сообщили Sputnik в ОАО "Банковский процессинговый центр".

По информации БПЦ, карты могут не работать в период с 02:00 до 06:00 в связи с проведением технологических работ.

"В указанный промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами ОАО "Банковский процессинговый центр", – сказали в центре.

Там также сообщили, что держатели карт могут столкнуться с проблемами при расчетах в сети организаций торговли и сервиса, при снятии денег в банкоматах, а также при проведении платежей через инфокиоски.

В БПЦ принесли гражданам извинения за доставленные неудобства.