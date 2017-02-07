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"Можно ловить даже руками". В Лидском районе произошел мор рыбы

08.02.2017 15:56 — Новости Общества | Tut.by  
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В урочище разливов возле деревни Лучки Третьяковского сельсовета Лидского района в конце января наблюдался массовый мор рыбы. О чрезвычайном происшествии в городскую и районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщил лидчанин. В этот же день для анализа ситуации на место выехали все природоохранные службы региона. По результатам испытаний лаборатории аналитического контроля, в воде, взятой из нескольких разных точек водоема, оказался низкий уровень кислорода, сообщает «Лидская газета».


Фото: lidanews.by

— Количество кислорода в воде на этом участке снизилось почти в четыре раза, — констатирует начальник Лидской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексей Гайко. — При норме не менее 4,0 мгО2/дм3 здесь было всего 1,2.

Причиной такого понижения уровня кислорода, который и спровоцировал задуху рыбы, специалисты называют резкий перепад температуры и давления в воде. «Судите сами, если в среду и четверг столбик термометра ночью опускался до минус 22-х градусов, то в пятницу он поднялся до -5 °С, — добавил Алексей Леонтьевич. — Для природы такие скачки губительны».

Стоит отметить, что состояние кислорода в водах района лидскими природоохранными службами контролируется постоянно. В частности, в середине января работники аналитической лаборатории выезжали на этот же водоем возле деревни Лучки и производили заборы воды. Тогда все показатели были в норме.

— Зимой мы особенно внимательно отслеживаем состояние кислорода в воде, в случае необходимости пробиваем дополнительные лунки, — отмечает директор местной организации ОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» Сергей Касперович.

— Проводим разъяснительные беседы с рыбаками, просим, чтобы в случае чего они также предпринимали меры: пробивали лунки, звонили нам. Благодаря общим усилиям задухи рыбы в зимнее время на Лидчине не было уже более трех лет. А вот у наших соседей, в Вороновском районе, такое явление наблюдалось в прошлом году. Но это природа, правила и законы которой нам неподвластны.

О чрезвычайном происшествии в водоеме возле деревни Лучки в ту же пятницу, 27 января, было сообщено в Лидский райисполком. Во избежание еще большей гибели рыбы председателем райисполкома Михаилом Карповичем было подписано решение о либерализации отдельных пунктов Правил рыболовства.


Фото: lidanews.by

— При заморе рыбы решением райисполкома отменяется установленный в размере 5 кг в сутки на рыболова объем вылова (но только до момента нормализации уровня кислорода в воде или пока на данном участке не сойдет лед!), — рассказывает журналисту «Лідскай газеты» начальник Лидской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь Виталий Максимчик. — Допускается также ловить рыбу руками и разрешенными орудиями рыболовства: удочками, спиннингами. Отменяется и промысловая мера, когда, к примеру, нельзя добывать щуку менее 40 см.

Чтобы нормализовать ситуацию и остановить мор рыбы, в урочище разливов возле деревни Лучки были пробиты дополнительные четыре лунки. Такие меры оказались действенными: сегодня уровень кислорода здесь повысился до нормативной концентрации.

 
 
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О чрезвычайном происшествии в городскую и районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщил лидчанин. В этот же день для анализа ситуации на...

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