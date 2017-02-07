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Генпрокуратура РБ: ни РФ, ни Израиль не просили выдачи Лапшина

08.02.2017 16:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси прокомментировала ситуацию с блогером Александром Лапшиным, отметив, что Азербайджан обратился с просьбой о выдаче его в установленный срок, а РФ и Израиль не обращались к Минску с такими просьбами.

"Ни Российская Федерация, ни Государство Израиль, гражданином которых является Александр Лапшин, с просьбой о его выдаче к белорусской стороне не обращались", — сообщил Sputnik в среду официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Петр Киселев.

 

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Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 8 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси прокомментировала ситуацию с блогером Александром Лапшиным, отметив, что Азербайджан обратился с просьбой...

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