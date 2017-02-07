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У посольства Беларуси в Армении прошел митинг против выдачи Лапшина
08.02.2017 16:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев — Sputnik. У посольства Беларуси в Ереване прошел митинг с участием депутатов армянского парламента против выдачи блогера Александра Лапшина Азербайджану, сообщает
© Sputnik / Виктор Толочко
Оппозиционный армянский депутат Никол Пашинян во время акции протеста призвал посла покинуть страну. Также он потребовал от властей Армении отозвать армянского посла из Минска.
Акция протеста связана с решением белорусских властей выдать российско-израильского блогера Александра Лапшина Азербайджану.
В акции протеста наряду с рядовыми гражданами приняли участие также соратники Пашиняна по блоку "Елк" (Выход) Эдмон Марукян и Арам Саркисян. Участники акции скандировали перед зданием посольства лозунг "Уходи!", обращенный к послу Беларуси. Оппозиционный депутат призвал граждан Армении при встрече с послом выразить ему протест, не выходя за рамки дипломатической этики.
Ранее Sputnik Армения в белорусском диппредставительстве сообщили, что посол Беларуси Игорь Назарук в настоящее время находится в Минске.
© Sputnik Asatur Yesayants
Верховный суд Беларуси во вторник оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану блогера Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля. Вечером того же дня блогер был экстрадирован спецрейсом из Минска в Баку и передан сотрудникам Службы государственной безопасности Азербайджана.
В середине декабря 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени "Александр" ("Олександр"). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и Миграционного кодекса страны.
МИД РФ, комментируя ситуацию возможной выдачи Беларусью Лапшина, заявил, что депортация российских граждан в третьи страны недопустима. В Азербайджане российско-израильскому блогеру Александру Лапшину грозит уголовное преследование за публичные призывы, направленные против государства, и незаконное пересечение госграницы, обе статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.
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Во время акции протеста перед посольством Беларуси в Ереване митингующие призвали белорусского пола покинуть страну.
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