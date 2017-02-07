МИНСК, 8 фев — Sputnik. У посольства Беларуси в Ереване прошел митинг с участием депутатов армянского парламента против выдачи блогера Александра Лапшина Азербайджану, сообщает Sputnik Армения .



© Sputnik / Виктор Толочко Посол: Москва настаивает на передаче Лапшина РФ или Израилю

Оппозиционный армянский депутат Никол Пашинян во время акции протеста призвал посла покинуть страну. Также он потребовал от властей Армении отозвать армянского посла из Минска.

Акция протеста связана с решением белорусских властей выдать российско-израильского блогера Александра Лапшина Азербайджану.

В акции протеста наряду с рядовыми гражданами приняли участие также соратники Пашиняна по блоку "Елк" (Выход) Эдмон Марукян и Арам Саркисян. Участники акции скандировали перед зданием посольства лозунг "Уходи!", обращенный к послу Беларуси. Оппозиционный депутат призвал граждан Армении при встрече с послом выразить ему протест, не выходя за рамки дипломатической этики.

Ранее Sputnik Армения в белорусском диппредставительстве сообщили, что посол Беларуси Игорь Назарук в настоящее время находится в Минске.



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Верховный суд Беларуси во вторник оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану блогера Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля. Вечером того же дня блогер был экстрадирован спецрейсом из Минска в Баку и передан сотрудникам Службы государственной безопасности Азербайджана.

В середине декабря 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени "Александр" ("Олександр"). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и Миграционного кодекса страны.

МИД РФ, комментируя ситуацию возможной выдачи Беларусью Лапшина, заявил, что депортация российских граждан в третьи страны недопустима. В Азербайджане российско-израильскому блогеру Александру Лапшину грозит уголовное преследование за публичные призывы, направленные против государства, и незаконное пересечение госграницы, обе статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.