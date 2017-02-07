﻿ Генпрокуратура РБ: Лапшин с решением о его выдаче был ознакомлен. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Генпрокуратура РБ: Лапшин с решением о его выдаче был ознакомлен

08.02.2017 16:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Передача российско-израильского блогера Александр Лапшина азербайджанской стороне была проведена с соблюдением законодательства, заявили в Генпрокуратуре Беларуси.

"Решение о его выдаче вступило в законную силу 7 февраля, с данным решением Лапшин был ознакомлен в установленном порядке", — сообщил Sputnik в среду официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси Петр Киселев.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 8 фев — Sputnik. Передача российско-израильского блогера Александр Лапшина азербайджанской стороне была проведена с соблюдением законодательства, заявили...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
МВД: ходатайства о дополнительной защите блогера Лапшина не поступало
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика