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Генпрокуратура РБ: Лапшин с решением о его выдаче был ознакомлен
08.02.2017 16:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев — Sputnik. Передача российско-израильского блогера Александр Лапшина азербайджанской стороне была проведена с соблюдением законодательства, заявили в Генпрокуратуре Беларуси.
"Решение о его выдаче вступило в законную силу 7 февраля, с данным решением Лапшин был ознакомлен в установленном порядке", — сообщил Sputnik в среду официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси Петр Киселев.
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МИНСК, 8 фев — Sputnik. Передача российско-израильского блогера Александр Лапшина азербайджанской стороне была проведена с соблюдением законодательства, заявили...
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