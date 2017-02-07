МИНСК, 8 фев — Sputnik. Передача российско-израильского блогера Александр Лапшина азербайджанской стороне была проведена с соблюдением законодательства, заявили в Генпрокуратуре Беларуси.

"Решение о его выдаче вступило в законную силу 7 февраля, с данным решением Лапшин был ознакомлен в установленном порядке", — сообщил Sputnik в среду официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси Петр Киселев.