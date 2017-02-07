Британские военные волынщики выступили с оркестром Вооруженных сил Беларуси, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

В Минске Франсис Стрейн и Уильям Макилрой впервые, но уже подметили, что у таких разных народов все же есть что-то общее.

«Волынки, которые используют британские музыканты, очень похожи на белорусские. И та музыка, которую мы исполняем, тоже чем-то похожа. И надеемся, что нам не трудно будет играть для белорусской публики», - сказал военный волынщик Стрейн.

Играть пришлось для новой публики и под непривычный аккомпанемент Образцово-показательного оркестра ВС Беларуси. На подготовку у исполнителей было всего пару дней. Оказалось, что этого достаточно.

Такого выступления в Беларуси еще не видели. Зрители хлопали в такт незнакомой музыке, а в конце последовали долгие аплодисменты для британских гостей. Это редкость у обычно скупой на эмоции белорусской публики.

«Музыка помогает и объединяет. Она дает возможность разным народом узнать культуру друг друга. А через культуру познаются нравы. И это помогает дружить», - отметил начальник военно-оркестровой службы белорусских ВС Сергей Костюченко.

После выступления волынщикам пришлось долго позировать перед фотокамерами.