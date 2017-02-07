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Музыка в килтах
08.02.2017 15:29 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Британские военные волынщики выступили с оркестром Вооруженных сил Беларуси, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.
В Минске Франсис Стрейн и Уильям Макилрой впервые, но уже подметили, что у таких разных народов все же есть что-то общее.
«Волынки, которые используют британские музыканты, очень похожи на белорусские. И та музыка, которую мы исполняем, тоже чем-то похожа. И надеемся, что нам не трудно будет играть для белорусской публики», - сказал военный волынщик Стрейн.
Такого выступления в Беларуси еще не видели. Зрители хлопали в такт незнакомой музыке, а в конце последовали долгие аплодисменты для британских гостей. Это редкость у обычно скупой на эмоции белорусской публики.
«Музыка помогает и объединяет. Она дает возможность разным народом узнать культуру друг друга. А через культуру познаются нравы. И это помогает дружить», - отметил начальник военно-оркестровой службы белорусских ВС Сергей Костюченко.
После выступления волынщикам пришлось долго позировать перед фотокамерами.
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Британские военные волынщики выступили с оркестром Вооруженных сил Беларуси.
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