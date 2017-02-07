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Генпрокуратура РБ: Лапшин с решением о его выдаче был ознакомлен

08.02.2017 16:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев — Sputnik. Передача российско-израильского блогера Александра Лапшина азербайджанской стороне была проведена с соблюдением законодательства, заявили в Генпрокуратуре Беларуси.

Генпрокуратура РБ: Лапшин с решением о его выдаче был ознакомлен
© Фото: блог Александра Лапшина
МВД: ходатайства о дополнительной защите блогера Лапшина не поступало

"Решение о его выдаче вступило в законную силу 7 февраля, с данным решением Лапшин был ознакомлен в установленном порядке", — сообщил Sputnik в среду официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси Петр Киселев.

Отмечая то, что белорусская сторона выдала Лапшина с соблюдением требований законодательства, Киселев добавил, что "в соответствии с требованиями действующего законодательства проверка доказанности вины выдаваемого лица в совершении инкриминируемых преступлений не относится к компетенции запрашиваемой стороны".

Киселев напомнил, что в связи с нахождением в розыске с целью выдачи 15 декабря 2016 года на территории Минска по запросу азербайджанской стороны был задержан Александр Лапшин. Заместитель генпрокурора Беларуси 17 января 2017 года дал разрешение на его выдачу по запросу Баку. Верховный суд 7 февраля рассмотрел жалобы Лапшина и его защитников о несогласии с решением Генпрокуратуры о выдаче и постановлением Мингорсуда о признании указанного решения законным.

По результатам рассмотрения жалобы оставлены без удовлетворения, а постановление замгенпрокурора о выдаче Лапшина Азербайджанской Республике признано законным, сказал Киселев.

 
Теги: Минск
 
 
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Блогера ознакомили с решением в установленном порядке, он был выдан запрашиваемой стороне с учетом требований законодательства.

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