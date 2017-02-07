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Глава УВД об уголовных делах за распространение порно: "За просто лайки и просмотры не наказывают"

08.02.2017 17:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский прокомментировал нашумевшее уголовное дело, когда в Гродно судили девушку за распространения порнографии. Напомним, гродненка сохранила в своем альбоме в социальной сети фотографию пикантного содержания. Ее приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год. Кроме того, девушке необходимо оплатить 690 рублей штрафа.


—  Со всей ответственностью могу заявить, что за просто лайк или просто просмотр (порно, — прим. TUT.BY) уголовные дела не возбуждаются. Есть конкретные вещи, которые мы квалифицируем, как распространение порнографии. Всем возбужденным уголовные делам дается правовая оценка, потом они проходят через суд, где обвинение поддерживает прокурор. Другое дело, как мы к этому относимся, стоит ли декриминализировать этот состав уголовных преступлений, — отметил Вадим Синявский.

По его словам, для такого вида преступлений, возможно, стоит ввести административную преюдицию.

— Мы высказали такие инициативы и прокурору Гродненской области и начальнику Следственного комитета, — отметил Вадим Синявский.

Глава УВД еще раз напомнил, что, заходя в интернет, каждый должен отдавать себе отчет, что он скачивает, чем делится с друзьями и что размещает в социальных сетях.

Кстати, в Гродненской области в минувшем году было возбуждено 130 уголовных дел по факту распространения порнографии.

 
Теги: Гродно
 
 
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Вадим Синявский на пресс-конференции, которая прошла 8 февраля, прокомментировал нашумевшее уголовное дело, когда в Гродно судили девушку за распространения...

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