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"Тунеядцы" должны заплатить налог в срок до 20 февраля

08.02.2017 17:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев — Sputnik. Сбор на неучастии в финансировании госраходов необходимо уплатить в срок до 20 февраля, напомнили в среду в Министерстве по налогам и сборам Беларуси.

"Тунеядцы" должны заплатить налог в срок до 20 февраля
© Sputnik / Виктор Толочко
МНС нашло 470 тысяч "тунеядцев", в бюджет уже уплачено более Br13 млн

Декрет президента Беларуси Александра Лукашенко №3 "О предупреждении социального иждивенчества" гласит: не платившие налоги полгода белорусы должны платить сбор 20 базовых величин (в настоящее время — 460 рублей). В народе документ назвали "декретом о тунеядстве".

По состоянию на 8 февраля извещения получили порядка 470 тысяч граждан, однако из них оплатили соответствующий сбор менее 10%. Крайний же срок оплаты — до 20 февраля 2017 года.

Впрочем, никто не отрицает, что многим "письма счастья" от налоговиков приходят по ошибке: умершим людям, женщинам в декрете и солдатам-срочникам. Велико и количество лиц, которые действительно официально не были трудоустроены более полугода.

Не оплатившие в срок сбор "тунеядцы" должны будут заплатить штраф в размере от двух до четырех базовых величин или даже им грозит административный арест.

 
Теги: Минск
 
 
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Так называемые "письма счастья" об уплате сбора за неучастие в финансировании госрасходов получили примерно 470 тысячам граждан, однако оплатили налог менее 10%.

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