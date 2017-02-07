МИНСК, 8 фев — Sputnik. Сбор на неучастии в финансировании госраходов необходимо уплатить в срок до 20 февраля, напомнили в среду в Министерстве по налогам и сборам Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко МНС нашло 470 тысяч "тунеядцев", в бюджет уже уплачено более Br13 млн

Декрет президента Беларуси Александра Лукашенко №3 "О предупреждении социального иждивенчества" гласит: не платившие налоги полгода белорусы должны платить сбор 20 базовых величин (в настоящее время — 460 рублей). В народе документ назвали "декретом о тунеядстве".

По состоянию на 8 февраля извещения получили порядка 470 тысяч граждан, однако из них оплатили соответствующий сбор менее 10%. Крайний же срок оплаты — до 20 февраля 2017 года.

Впрочем, никто не отрицает, что многим "письма счастья" от налоговиков приходят по ошибке: умершим людям, женщинам в декрете и солдатам-срочникам. Велико и количество лиц, которые действительно официально не были трудоустроены более полугода.

Не оплатившие в срок сбор "тунеядцы" должны будут заплатить штраф в размере от двух до четырех базовых величин или даже им грозит административный арест.