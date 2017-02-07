В лесном массиве у деревни Рогозно в Брестской области были изъяты боеприпасы времен Второй мировой войны. На тайник вышли, когда сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью проводили оперативно-розыскные мероприятия в отношении 24-летнего жителя Бреста, сообщает областное УВД.

Днем 4 февраля сотрудники 6-го управления по Брестской области ГУБОПиК МВД обнаружили в лесу у деревни Рогозно боеприпасы времен Второй мировой войны. А именно 26 минометных мин калибра 50 мм, 11 минометных мин калибра 82 мм и 6 ручных гранат М-34.

Все боеприпасы были изъяты и уничтожены специалистами саперно-пиротехнической группы войсковой части 5526.







