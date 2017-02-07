Белорусский бизнесмен Алексей Талай , который в юности потерял обе руки и обе ноги, полностью состоялся и в профессиональной, и общественной, и семейной, жизни. Но ставит перед собой новую амбициозную цель — попасть в белорусскую сборную по плаванию, чтобы выступить на летних Паралимпийских играх-2020 в Японии. Для осуществления мечты мужчина переехал из Орши в Минск и занимается в «Минск-арене» под руководством Геннадия Вишнякова — наставника 11-кратного олимпийского чемпиона Игоря Бокого. В интервью TUT.BY Алексей Талай рассказал, как идет тренировочный процесс и зачем ему это надо.





Алексею 22 января исполнилось 34 года. Почти 18 лет назад — 8 мая, перед Днем Победы — с ним произошла трагедия. Парень приехал поздравить с праздником дедушку — ветерана войны. Неподалеку от его усадьбы незнакомые мальчишки разложили костер. Внук пошел его тушить. Раздался страшный взрыв. Леша стал жертвой мины, которая, столько лет пролежав в земле, разорвалась в этот предпраздничный день.

«В детстве перепробовал все спортивные секции»

Все эти годы Алексей старался поддерживать физическую форму. Даже получил черный пояс по карате. По утрам делал гимнастику — отжимался, качал пресс и спину. Иногда даже бегал. Как он это делает, можно увидеть в этом ролике . Тяга к спорту у мужчины с детства:





— Еще до взрыва мины я успел попробовать себя во всех спортивных секциях в Орше. Больше всего понравились плавание и гребля на байдарках. Помню, тренер Игорь Вячеславович Пименов спросил: «Алексей, хочешь посмотреть, каким ты будешь крепким и сильным, если позанимаешься у нас в секции?». И предложил пробежать дистанцию на скорость. «Только ты, говорит, будешь бежать на двух ногах, а я — на одной». Я, такой довольный, думаю: «Ну сейчас я тебя сделаю, тренер!». Каково же было мое удивление, когда он оказался далеко-далеко впереди! Тогда я и решил: хочу заниматься греблей.

Но этим планам было не суждено сбыться. Парню пришлось учиться заново жить, передвигаться, мыться, есть. «Была долгая реабилитация. С протезами у меня ничего не получилось: ноги слишком маленькие, нет коленей, не за что зацепиться», — вспоминает Алексей. Опоры на руки тоже нет.





Самым доступным видом спорта для Алексея было плавание. Он посещал бассейн.

— А еще плавал в красивейшем озере Девино недалеко от Орши, где у нас с женой Анастасией дачный участок. Я Водолей по гороскопу, и вода — родная для меня среда, люблю подолгу в ней находиться. Если нет возможности сходить в бассейн, мне заменяет его ванна. А после встреч, на которых я выступаю мотивационным оратором, лучший релакс — душ. Вода регулирует энергетические потоки: смывает негатив, а бывает, и переизбыток позитива.

«Вишняков посмотрел мне в глаза и поверил»

Профессионально заняться плаванием Талай захотел восемь лет назад, после Паралимпиады. Встретился с главой Паралимпийского комитета Беларуси Олегом Шепелем.

— Мы поговорили. Но тогда не сложилось. Видимо, в тот момент жизни мне было важнее заниматься бизнесом и больше времени посвящать детям — сыновья Марк и Владислав еще были маленькими.





В октябре 2016 года Алексей в качестве эксперта участвовал в ток-шоу «Форум» на телеканале «Беларусь 1». Передача посвящалась «особенным людям». Там Талай познакомился с Игорем Боким и его тренером Геннадием Вишняковым.

— Под впечатлением от этой программы я решил: надо вернуться к своей мечте. Встретился с Геннадием Алексеевичем Вишняковым. Он предупредил, что паралимпийское плавание — это очень тяжело: огромная конкуренция, особенно со стороны Китая. Я сказал: «Трудностей не боюсь, готов самоотверженно заниматься и приносить результат, чтобы гимн родной Беларуси звучал на самых высоких мировых спортивных площадках». Вишняков посмотрел мне в глаза, задумался и, видимо, поверил.

Перед Новым годом тренеры уже смотрели Талая на воде.

— И были удивлены моим результатом. Сказали: шансы есть, и они большие. Мы договорились, что после 10 января я переезжаю в Минск и начинаю тренироваться. Вначале думали, что часть тренировок будет проходить в Орше, часть — в Минске. Но поняли, что это не эффективно.





Жена Настя полностью поддержала мужа. Семья переехала в столицу и поселилась у родственников за городом.

— Нам здесь все рады, но, как говорится, пора и честь знать, поэтому жилье планируем снимать. К тому же отсюда тяжело добираться до «Минск-арены», где я тренируюсь. Спортсменка у нас и дочка Даша — ей почти 5 лет, она занимается спортивной гимнастикой, и, как говорит ее наставница, делает серьезные успехи. Поэтому нужно организовать, чтобы Насте было удобно водить Дашу на тренировки. Буду рад, если найдутся спонсоры, которые посодействуют моему становлению как спортсмена. В частности, помогут решить вопрос с жильем.

«Готовлюсь к первым соревнованиям»

Кроме знаменитого Геннадия Вишнякова, Талая тренирует Дмитрий Седов. Он долго работал в системе адаптивного спорта в России. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро отвечал за атлетическую подготовку женской сборной Беларуси по баскетболу. Когда специалист переехал в Минск, Вишняков пригласил его в свою тренерскую бригаду.





— Тренировки — частые, выходных обычно два. Но я стараюсь просить тренеров, чтобы давали мне отдыхать как можно реже, так как чувствую, что тяну, и мышцы успевают восстановиться. В некоторые дни, перед тем как выйти на воду, мы занимаемся и в тренажерном зале. Основной упор в упражнениях делаем на спину и часть левой руки, которая у меня сохранилась, — говорит Алексей.

Сейчас Талай готовится к первым в жизни серьезным соревнованиям — чемпионату Беларуси по плаванию. Он состоится 9−11 марта в Минске. Турнир открытый — приедут спортсмены из других стран, в частности, прибалтийских государств и Польши.





— 9−11 марта — для меня сейчас главная дата, готовлюсь основательно. Ведь на этом турнире я впервые смогу проявить себя. Если выступлю хорошо, то сдам на мастера спорта и, возможно, даже стану чемпионом Беларуси. Тогда меня зачислят в сборную страны. Тренеры засекали мое время, и оно показывает, что я могу сдать нормативы. По секундам, как мне сказали, я проходной даже на чемпионат мира. Пока же наставники занимаются со мной в частном порядке, отдают свое время, чтобы подготовить меня к этому турниру. И я очень им благодарен: за каких-то три недели они сделали невероятно много.

Впереди также сложная процедура классификации.

— Мы надеемся, что я попаду в класс SB2. Так как в классе SB3 у пловцов есть руки — одна или две. В этом классе я буду, наверное, не конкурентоспособен. Но пока об этом рано говорить, все решит профессиональная комиссия.

Справка TUT.BY Инвалиды опорно-двигательного аппарата классифицируются в зависимости от мускульной силы, координации движений, длины конечностей и других показателей. Спортсмены также проходят тест на воде для лучшего определения способностей в разных стилях плавания. Чем выше класс, тем ниже степень инвалидности спортсмена. Например, класс 1 — для спортсменов с тяжелой степенью инвалидности, класс 10 — с минимальной.





Чтобы ни делал, Алексей никогда не забывает про мотивацию для других людей.

— Как-то встретился с одним из приятелей, рассказал про свою мечту — попасть в паралимпийскую сборную по плаванию. Он рассмеялся: «Леша, успокойся, ты уже старый, тебе 34 года!». Так вот я хочу доказать, что никогда не поздно заниматься спортом.

Тренеры: «Трудолюбив, умеет терпеть»

— Мы выяснили, что Алексей обладает легкостью и плавучестью. Он трудолюбив, ставит перед собой максимальные цели. Умеет терпеть. При этом очень жизнерадостный и позитивный человек. На мой взгляд, у него высокие шансы побороться за награды международных состязаний. В том числе на Паралимпийских играх 2020 года в Токио, — отметил старший наставник сборной по инваспорту, заслуженный тренер Беларуси Геннадий Вишняков.





Его коллега, тренер национальной команды Беларуси по паралимпийскому спорту Дмитрий Седов, шутит:

— Алексей — послушный, хороший мальчик. Хотя он и не имел позади годы тренировок и выступлений на соревнованиях. Он дисциплинированный, сразу понял правила, по которым идет тренировочный процесс. Ведь в спорте демократии особо нет: тренер говорит — спортсмен выполняет. Рассчитываем, что Алексей будет выступать на состязаниях самого высокого уровня.





По мнению Седова, Талай — уникальный человек:

— И по своим физическим возможностям, и по психологии. Удивительно, что человек с его травмами сумел сохранить тело в такой хорошей форме, по своим данным он даже моложе своего возраста. У него нет никаких препятствий, чтобы тренироваться. Но в спорте такого нет: вот ты пришел — и вот ты чемпион. Нужно, чтобы эти возможности заработали. Если он покажет результат, который позволит участвовать в чемпионате мира по паралимпийскому плаванию, то это даст ему право быть зачисленным в национальную сборную. Предстоит еще получить сертификат, где будет указано, в каком классе он будет соревноваться. В самый тяжелый — класс 1, он не попадет. Думаю, это будет второй-третий класс.





По словам Дмитрия Седова, 34 года для инваспорта — хороший зрелый возраст.

— Соревнования инвалидов принципиально отличаются от соревнований здоровых людей. Инваспорт — это не столько выяснение отношений, кто сильнее, как у здоровых спортсменов, которые за честь страны сражаются, как на войне. Здесь другая философия: человек должен иметь возможность жить полноценной жизнью. Что и делает Алексей Талай.