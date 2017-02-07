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Житель Мозырского района получил три года колонии за попытку переправить нелегалов из Шри-Ланки
08.02.2017 17:54 — Новости Общества | Tut.by
Суд Ельского района вынес приговор по делу об организации незаконной миграции шести граждан Шри-Ланки. В качестве обвиняемых — белорус и украинец, сообщает телеканал «
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Мозырские пограничники получили информацию от жителя Ельского района, который обратил внимание на группу лиц афро-азиатской внешности возле одной из местных дорог. Выехавшая тревожная группа нелегалов задержала. Иностранцы пояснили, что из России следовали в Украину, откуда планировали попасть в страны Евросоюза. А Беларусь использовали в качестве транзита.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были задержаны и организаторы незаконного миграционного канала.
Жителю Мозырского района за организацию незаконной миграции нелегалов из Шри-Ланки суд назначил три года и три месяца лишения свободы, гражданин Украины получил на год больше.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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Иностранцы из России следовали в Украину, откуда планировали попасть в страны Евросоюза. А Беларусь использовали в качестве транзита.
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