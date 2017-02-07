После новостей про изменения в Кодекс об образовании в редакцию TUT.BY написала минчанка Светлана Шамрук, мама восьмиклассника. Она обратила внимание, что в проекте новой редакции Кодекса исключено право родителей знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сейчас в пункте 1.4 статьи 34 Кодекса об образовании записано, что родители школьников имеют право на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, а также результатами учебы детей. В проекте изменений в Кодекс, который вынесен на общественное обсуждение на сайте Минобразования , первая часть пункта 1.4 исключена. То есть, у родителей остается право знать лишь результаты учебы.

«Сейчас я как родитель, в случае необходимости, могу прийти в школу на любой урок, посидеть и послушать кто, как и чему учит моего ребенка, — объясняет Светлана в письме. — В новой редакции кодекса данное право упразднили. Теперь, даже если я и захочу в каких-то спорных ситуациях объективно понять, что происходит на уроке, сделать этого я не смогу».

Светлана знает о праве родителей знакомиться с образовательным процессом, потому что сама воспользовалась им. Однажды она пришла на урок химии к сыну.

— Он учится неплохо, но я из тех родителей, которые контролируют учебу. И если он получает по предмету 8−9, а потом начинает вдруг «съезжать», у меня возникают вопросы. Я его выслушиваю, конечно, но дети всегда пытаются себя немножко выгородить. Приходишь к учителю, выслушиваешь его и понимаешь, что учитель тоже пытается преподнести свою версию. Иногда возникает желание просто посмотреть, что происходит на уроке, — объясняет Светлана.

Однако в школе такое желание не одобрили (Светлана не хочет называть номер школы).

— Мне сказали: «Да такого быть не может, чтобы родители присутствовали на уроке». Меня это задело, потому что в мои школьные годы родители присутствовали на уроках постоянно, мы даже не обращали на них внимания, — говорит мама восьмиклассника.

Светлана, юрист по профессии, изучила Кодекс об образовании и вступила в переписку со школой. Она ссылалась именно на право «знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса», которое родителям предоставляет статья 34. Обмен письмами длился целое лето 2016 года. В итоге школа согласилась с правом мамы присутствовать на уроке.

— Но это не было «захотела — пошла». Я сначала зашла к директору, предупредила, что хочу попасть на урок химии, который начнется через полчаса. Она удивилась, что я готова идти прямо сейчас: «Мы ведь даже не предупредили учителя». В итоге мне разрешили, вместе со мной на уроке была завуч, — говорит минчанка.

К слову, кроме школы, она обращалась в Минобразования. Там ее позицию поддержали, хоть и уточнили: «Вы же не будете злоупотреблять своим правом?».

— Мне показалось, что в школе родителям не сильно рады. Наверно, думают, если разрешить, они будут ходить на уроки каждый день. Но у каждого работа, домашние дела. Я отдаю ребенка в школу и надеюсь, что из него слепят хорошего человека и вложат в голову знания. Как это проверить? Я хожу на каждое родительское собрание, но почему бы не оставить и такую форму родительского контроля, как возможность прийти на урок?

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке обратил внимание, что проект изменений в Кодекс для того и вынесен на общественное обсуждение, чтобы люди могли высказать свои замечания по нему.

— Это еще не закон, только черновик закона. Светлана имеет полное право адресовать свои замечания разработчикам Кодекса в Минобразования. Если ее не удовлетворит ответ, она может обратиться в нашу комиссию, направить письмо лично мне. Все замечания мы будем рассматривать и анализировать, когда проект изменений поступит в Палату представителей. Эти изменения еще не вступили в силу и вряд ли вступят в этом году.