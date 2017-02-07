Пользователь Facebook сообщает о том, что самолет «Белавиа» съехал со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Одессы. Речь о рейсе Минск - Киев, 7 февраля. В авиакомпании утверждают: посадка прошла в штатном режиме, но экипаж принял решение продолжить движение воздушного судна с помощью аэродромного буксира аэропорта — из-за сильного ветра.

«Самолет Belavia, которым мы летели из Минска, съехал с полосы в поле из-за сильного обледенения. Колеса увязли в земле, и мы час прождали трап. Настолько скользко, что диспетчеры вели по трапу каждого за руку к автобусу! Уже в аэропорту. Никто не пострадал», — написала на своей странице в соцсетях Александра Елисеева.

В комментариях под своей же записью пассажир «Белавиа» отметила, что в аэропорту Одессы на взлетно-посадочной полосе был лед «на сантиметр или два».

В «Белавиа» отмечают сложные погодные условия, в которых работает в эти дни международный аэропорт «Одесса»: ледяной дождь и понижение температуры воздуха ниже нуля градусов. Но в авиакомпании сообщают: посадка самолета рейса Минск - Одесса прошла в штатном режиме.

— После посадки воздушного судна, во время руления и ухода с взлетной полосы на рулежную дорожку в сложных погодных условиях сильного бокового ветра, экипаж решил продолжить движение воздушного судна не на собственной тяге двигателей, а с помощью аэродромного буксира аэропорта, — отмечают в пресс-службе авиакомпании.

Пассажиров доставили в терминал на перронных автобусах получать багаж и проходить пограничный и таможенный контроль. Самолет отбуксировали на стоянку — там провели его наземное послеполетное техническое обслуживание.

На сайте аэропорта Одессы есть сообщения о непогоде. Так, вчера в течение дня были приняты рейсы из Тель-Авива, Киева, Стамбула и Минска. Рейсы из Борисполя, Шарм-эль-Шейха, Дубая, Варшавы, Стамбула отменены.

Технические службы аэропорта непрерывно очищают от наледи аэродромное покрытие, взлетную полосу, перрон, рулежные дорожки, сообщал сайт аэропорта: «В настоящее время аэропорт делает все возможное для обеспечения безопасной работы аэродромного комплекса».

Судя по онлайн-табло на сайте одесского аэропорта, сегодня ситуация в аэропорту стабильная. Самолеты прилетают и вылетают по расписанию, задерживается только один рейс — из Стамбула.