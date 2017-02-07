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Пассажиры трех автобусов оказались в снежном плену в Брестской области

08.02.2017 19:04 — Новости Общества | Tut.by  
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В Брестской области в снежных заносах застряли три рейсовых автобуса, сообщил генеральный директор «Брестоблавтотранса» Ананий Хвостюк.

Все случаи произошли в первой половине дня. В Столинском районе из-за заметенной дороги сразу два пассажирских автобуса не смогли продолжить путь. Самостоятельные попытки водителей выехать из сугробов результатов не принесли. На помощь поспешили спасатели, которые извлекли транспортные средства из снежного плена. По похожему сценарию развивались события и в Брестском районе.

«В области таких случаев было всего три. Застряли автобусы по дороге в отдаленные от трасс деревни. Водителям помогли выбраться из заносов, и они продолжили движение», — отметил Ананий Хвостюк. Вместе с тем он сообщил, что, несмотря на снегопад, движение осуществлялось по расписанию.

Как информировали в РУП «Бреставтодор», на дорогах республиканского значения работают более 100 единиц снегоуборочной техники. В районах уборкой дорог местного значения заняты предприятия ЖКХ.

 
 
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Самостоятельные попытки водителей выехать из сугробов результатов не принесли. На помощь поспешили спасатели, которые извлекли транспортные средства из снежного...

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