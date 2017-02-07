МИНСК, 8 фев – Sputnik. Голливудский актер Арнольд Шварценеггер сыграл Виталия Калоева в фильме "Последствия", который выйдет в прокат в начале апреля текущего года.

Житель Северной Осетии Виталий Калоев потерял свою семью в авиакатастрофе над Боденским озером 15 лет назад. Как выяснилось вскоре после ЧП, самолет потерпел крушение по вине диспетчера Питера Нильсена. Тогда Калоев нашел этого диспетчера и убил, за что позже сел в тюрьму.

История Калоева легла в основу фильма "Последствия", который снял режиссер Эллиотт Лестер. Картину со сравнительно небольшим бюджетом в 10,5 миллионов долларов продюсирует знаменитый режиссер Даррен Аронофски, а главную роль в нем исполнил Шварценеггер.

После выхода первого трейлера картины сам Калоев отказался комментировать журналистом тот факт, что его история легла в основу голливудской картины.

Фильм выйдет в прокат 7 апреля 2017 года.