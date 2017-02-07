﻿ Вышел первый трейлер голливудского фильма о Калоеве. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Вышел первый трейлер голливудского фильма о Калоеве

08.02.2017 19:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 фев – Sputnik. Голливудский актер Арнольд Шварценеггер сыграл Виталия Калоева в фильме "Последствия", который выйдет в прокат в начале апреля текущего года.

Житель Северной Осетии Виталий Калоев потерял свою семью в авиакатастрофе над Боденским озером 15 лет назад. Как выяснилось вскоре после ЧП, самолет потерпел крушение по вине диспетчера Питера Нильсена. Тогда Калоев нашел этого диспетчера и убил, за что позже сел в тюрьму.

История Калоева легла в основу фильма "Последствия", который снял режиссер Эллиотт Лестер. Картину со сравнительно небольшим бюджетом в 10,5 миллионов долларов продюсирует знаменитый режиссер Даррен Аронофски, а главную роль в нем исполнил Шварценеггер.

После выхода первого трейлера картины сам Калоев отказался комментировать журналистом тот факт, что его история легла в основу голливудской картины.

Фильм выйдет в прокат 7 апреля 2017 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Случившуюся 15 лет назад трагедию сняли под руководством продюсера Даррена Аронофски.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Пассажиры трех автобусов оказались в снежном плену в Брестской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика