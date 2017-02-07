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Милиция прокомментировала идею создания официальных площадок для уличных музыкантов в столице

08.02.2017 19:42 — Новости Общества | Tut.by  
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В январе 2017 года городские власти анонсировали появление в подземных переходах Минска официальных площадок для выступлений уличных музыкантов. Столичная милиция тоже оказалась не против такой инициативы, пишет БЕЛТА.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома — начальник милиции общественной безопасности Иван Кубраков сообщил, что столичная милиция не против выделения площадок для выступлений уличных музыкантов и готова обеспечить их безопасность.

Хоть окончательное решение по предоставлению уличным музыкантам в Минске площадок для выступлений пока не принято, но Иван Кубраков обратил внимание, что в столице уже есть хороший опыт проведения музыкальных вечеров у Ратуши. По его словам, организаторы этого мероприятия изначально рассчитывали на тысячу слушателей, но по факту площадка была даже переполнена.

«Считаю, что сама идея довольно неплохая. Если это нравится минчанам — почему бы и нет, зачем ограничивать», — сказал Кубраков.

При обсуждении вариантов площадок для уличных музыкантов милиция обязательно оценит уровень их безопасности.

«Что касается безопасности, то, конечно, она в обязательном порядке должна обеспечиваться. Если это подземный переход, площадка возле метро, то мы дадим свои рекомендации», — пояснил замначальника ГУВД Мингорисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
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С идеей предоставления официальных площадок для музыкантов в переходах в январе выступил город.

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