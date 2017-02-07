В январе 2017 года городские власти анонсировали появление в подземных переходах Минска официальных площадок для выступлений уличных музыкантов. Столичная милиция тоже оказалась не против такой инициативы, пишет БЕЛТА .



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Заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома — начальник милиции общественной безопасности Иван Кубраков сообщил, что столичная милиция не против выделения площадок для выступлений уличных музыкантов и готова обеспечить их безопасность.

Хоть окончательное решение по предоставлению уличным музыкантам в Минске площадок для выступлений пока не принято, но Иван Кубраков обратил внимание, что в столице уже есть хороший опыт проведения музыкальных вечеров у Ратуши. По его словам, организаторы этого мероприятия изначально рассчитывали на тысячу слушателей, но по факту площадка была даже переполнена.

«Считаю, что сама идея довольно неплохая. Если это нравится минчанам — почему бы и нет, зачем ограничивать», — сказал Кубраков.

При обсуждении вариантов площадок для уличных музыкантов милиция обязательно оценит уровень их безопасности.

«Что касается безопасности, то, конечно, она в обязательном порядке должна обеспечиваться. Если это подземный переход, площадка возле метро, то мы дадим свои рекомендации», — пояснил замначальника ГУВД Мингорисполкома.