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Милиция прокомментировала идею создания официальных площадок для уличных музыкантов в столице
08.02.2017 19:42 — Новости Общества | Tut.by
В январе 2017 года городские власти
Заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома — начальник милиции общественной безопасности Иван Кубраков сообщил, что столичная милиция не против выделения площадок для выступлений уличных музыкантов и готова обеспечить их безопасность.
Хоть окончательное решение по предоставлению уличным музыкантам в Минске площадок для выступлений пока не принято, но Иван Кубраков обратил внимание, что в столице уже есть хороший опыт проведения музыкальных вечеров у Ратуши. По его словам, организаторы этого мероприятия изначально рассчитывали на тысячу слушателей, но по факту площадка была даже переполнена.
«Считаю, что сама идея довольно неплохая. Если это нравится минчанам — почему бы и нет, зачем ограничивать», — сказал Кубраков.
При обсуждении вариантов площадок для уличных музыкантов милиция обязательно оценит уровень их безопасности.
«Что касается безопасности, то, конечно, она в обязательном порядке должна обеспечиваться. Если это подземный переход, площадка возле метро, то мы дадим свои рекомендации», — пояснил замначальника ГУВД Мингорисполкома.
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С идеей предоставления официальных площадок для музыкантов в переходах в январе выступил город.
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