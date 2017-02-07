Для подрыва автомобиля, в котором ехал журналист Павел Шеремет было сконструировано самодельное взрывное устройство с использованием элементов противопехотной мины. Об этом, как пишет «Украинская правда» , сообщил журналистам заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Вакуленко на брифинге в Киеве.

«В автомобиле Subaru произошел взрыв самодельного взрывного устройства осколочно-фугасного действия с электрическим способом приведения в действие», — рассказал Вакуленко.

О помощи ФБР

Как пишет издание, замглавы Нацполиции также сообщил, что в устройстве использовался гексоген. С анализом взрывчатого вещества украинским следователям помогли специалисты ФБР. Всего же по делу об убийстве журналиста полиция направляла запросы о международной правовой помощи в 14 стран.



Автомобиль, в котором ехал журналист. Фото: www.npu.gov.ua

На брифинге озвучили и официальную причину смерти журналиста.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти Шеремета является травматический шок и значительная кровопотеря. Смерть наступила буквально за десятки минут после самого взрыва», — сообщил Вакуленко.

О версиях мотивов убийства

Сейчас Национальная полиция Украины отрабатывает несколько версий относительно мотивов убийства Павла Шеремета. Приоритетной следствие считает его профессиональную деятельность.

«Неоднократно озвучивались версии: ошибка в объекте, а также конфликтные ситуации в личной жизни. Хочу сказать, что за время расследования последние две версии отработаны и на сегодняшний день они не являются приоритетными у следствия. В первую очередь рассматривается приоритетной версия профессиональной деятельности Шеремета как журналиста как на территории Украины, так и за ее пределами», — передает Вакуленко.

Также, по словам заместителя главы Нацполиции, рассматривается версия «дестабилизация ситуации в государстве, что обусловлено дерзостью и демонстративностью способа убийства журналиста».

«Результаты досудебного расследования умышленного убийства Павла Шеремета на данном этапе позволяет предположить, что данное преступление тщательно подготовлено группой лиц, — заказное убийство. Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на который поступил именно из РФ», — добавил глава МВД Украины Арсен Аваков.

О разведке и слежке

Рассказывая о подробностях изучения съемок с камер видеонаблюдения , Вакуленко сообщил, что полиция установила маршруты передвижения подозреваемых в причастности к убийству журналиста.

По словам главы МВД Арсена Авакова, перед совершением преступления проводилась «разведка», сообщил телеканал «112 Украина» .

«Почему следствие обратило внимание на этих людей, потому что маршруты их передвижения были атипичные. Это были повторяющиеся ясные движения вокруг будущего места преступления. При этом эти люди снимали на свои гаджеты места расположения видеокамер, места расположения переулков, пробовали решетку в одном из мест, что дает основания предположить, что эти люди были вовлечены в совершение преступления. Возможно, кто-то из них был непосредственно закладчиком, возможно, нет. Сейчас эти материалы обрабатываются», — рассказал Аваков.

Также Аваков сообщил, что ни Служба безопасности Украины, ни полиция не осуществляли слежку за журналистом Павлом Шереметом и главным редактором «Украинской правды» Аленой Притулой.



Фото подозреваемых в убийстве Шеремета, сделанное с камер видеонаблюдения. Издание «Киев Оперативный» опубликовал их в соцсетях в августе 2016 года. Фото: www.facebook.com/KyivOperativ

О статусе «подозреваемых»

Тем не менее, следствие пока никому не предъявило официального статуса «подозреваемый».

«Если мы говорим о процессуальном статусе „подозреваемый“, то на сегодняшний день ни одному лицу не вынесено уведомление о подозрении. Над этим мы работаем», — сказал Вакуленко.

Правоохранитель не уточнил количество лиц, подозреваемых в совершении убийства Павла Шеремета. «Лица, которые обоснованно подозреваются и могут быть причастны… У нас есть понимание заказчиков и исполнителей, пособников, но это не является предметом, который можно сегодня озвучивать», — лишь заявил Вакуленко.

Аваков пояснил, почему полиция не обнародует фотороботы подозреваемых.

«Когда мы опубликуем фотороботы убийц, это будет означать, что мы в тупике. На этом брифинге мы не показываем фотороботы. И более того, закрываем лицо одной из подозреваемых. Имея на это соображения следствия», — сказал Аваков.

По словам министра внутренних дел, нынешний брифинг — не итоговый, а «брифинг в середине дороги».

Павел Шеремет погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Она взорвалась в 7.45 по местному времени, когда Шеремет находился за рулем. Журналист похоронен на Северном кладбище в Минске.