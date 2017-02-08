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Выполняя учебно-боевые задачи
08.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
В соединения и воинские части Вооруженных Сил, участвующие в мероприятиях комплексной проверки боевой готовности, продолжается поставка мобилизационных ресурсов.
В течение 6–7 февраля призвано из запаса около 1.500 военнообязанных. 9 февраля части из них предстоит принять Военную присягу.
7 февраля распоряжение на приведение в высшую степень боевой готовности получил понтонно-мостовой батальон 188‑й инженерной бригады. После выполнения комплекса мероприятий батальон совершит марш в назначенный район и приступит к оборудованию переправы через р. Свислочь в интересах подразделений, выполняющих учебно-боевые задачи на полигоне Осиповичский.
С утра 8 февраля распоряжение на приведение в высшую степень боевой готовности получила истребительная авиационная база ВВС и войск ПВО.
Объективно при проведении мероприятий особенности накладывают и погодные условия, в которых предстоит выполнять задачи. Особое внимание руководством проверки обращается на исключение случаев переохлаждения личного состава и обеспечение проверяемых войск зимним топливом.
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В соединения и воинские части Вооруженных Сил, участвующие в мероприятиях комплексной проверки боевой...
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