На 1 января 2017 года в Республике Беларусь зарегистрировано 1.601 печатное средство массовой информации — 729 газет и 829 журналов, а также каталоги, альманахи и бюллетени.

Об этом на коллегии об итогах работы отрасли в 2016 году и основных задачах Министерства информации в 2017 году сообщила министр информации Лилия Ананич. В числе этих изданий только 440 — государственные. Именно они являются основными источниками информации по важнейшим вопросам общественно-политической и социально-экономической жизни страны.

Как итог, в 2016 году Министерством информации Республики Беларусь было реализовано информационное обеспечение основных направлений внутренней и внешней политики страны, обеспечен показ роли и авторитета белорусского государства на международной арене, а также информационное сопровождение всех государственных мероприятий, таких как выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания, пятое Всебелорусское народное собрание…

Как подчеркнула министр информации, рынок печатных СМИ в нашей стране характеризуется высокой насыщенностью и конкурентностью, что обусловливает необходимость эффективного развития национальных изданий для реализации государственной информационной политики.

Важными условиями развития являются здесь улучшение содержательной составляющей печатных СМИ, укрепление кадрового потенциала и материально-технической базы, а также внедрение новых форм и методов распространения СМИ, в частности, в сети Интернет. Эти вопросы нашли свое отражение в основных направлениях стратегического развития отрасли печати и средств массовой информации на 2016–2020 годы.

Как отметила Лилия Ананич, на территории Беларуси распространяется огромное количество зарубежных печатных СМИ, более 80 % из которых — российские. По состоянию на 1 января 2017 года иностранным печатным СМИ выдано 1.449 разрешений на распространение, в том числе 942 — российским газетам и журналам, 393 — украинским, 46 — изданиям США, 21 — Великобритании, 20 — Казахстана, 10 — Германии, по три — Франции, Нидерландов, Литвы, Польши и Италии, по одному — Латвии и Финляндии. И можно отметить, что издатели мировой печатной прессы стараются гибко адаптировать печатные издания под новые форматы распространения информации, в первую очередь — электронную версию.

С учетом этого министр информации Лилия Ананич акцентировала внимание на важнейшей задаче государственных печатных СМИ — развитии мультимедийной составляющей своей деятельности. Речь в первую очередь идет о внедрении конвергенции, распространении контента по максимально возможным каналам информации, интеграции различных медиа­платформ — печатных, интернет- и мобильных версий, аудиовизуальных ресурсов. Для этого создаваемый контент должен быть изначально адаптирован для различных форм и каналов продвижения информации.

Министр информации подчеркнула важность организационно-технологических аспектов, которые в комплексе с содержательной работой позволят сделать государственные печатные СМИ более эффективными и взаимодополняемыми.

Полковник Игорь Кандраль, «Ваяр»