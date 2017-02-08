﻿ Печатные СМИ в Беларуси: итоги работы и задачи на перспективу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Печатные СМИ в Беларуси: итоги работы и задачи на перспективу

08.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

На 1 января 2017 года в Республике Беларусь зарегистрировано 1.601 печатное средство массовой информации — 729 газет и 829 журналов, а также каталоги, альманахи и бюллетени.

Об этом на коллегии об итогах работы отрасли в 2016 году и основных задачах Министерства информации в 2017 году сообщила министр информации Лилия Ананич. В числе этих изданий только 440 — государственные. Именно они являются основными источниками информации по важнейшим вопросам общественно-политической и социально-экономической жизни страны.

Как итог, в 2016 году Министерством информации Республики Беларусь было реализовано информационное обеспечение основных направлений внутренней и внешней политики страны, обеспечен показ роли и авторитета белорусского государства на международной арене, а также информационное сопровождение всех государственных мероприятий, таких как выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания, пятое Всебелорусское народное собрание…

Как подчеркнула министр информации, рынок печатных СМИ в нашей стране характеризуется высокой насыщенностью и конкурентностью, что обусловливает необходимость эффективного развития национальных изданий для реализации государственной информационной политики.

Важными условиями развития являются здесь улучшение содержательной составляющей печатных СМИ, укрепление кадрового потенциала и материально-технической базы, а также внедрение новых форм и методов распространения СМИ, в частности, в сети Интернет. Эти вопросы нашли свое отражение в основных направлениях стратегического развития отрасли печати и средств массовой информации на 2016–2020 годы.

Как отметила Лилия Ананич, на территории Беларуси распространяется огромное количество зарубежных печатных СМИ, более 80 % из которых — российские. По состоянию на 1 января 2017 года иностранным печатным СМИ выдано 1.449 разрешений на распространение, в том числе 942 — российским газетам и журналам, 393 — украинским, 46 — изданиям США, 21 — Великобритании, 20 — Казахстана, 10 — Германии, по три — Франции, Нидерландов, Литвы, Польши и Италии, по одному — Латвии и Финляндии. И можно отметить, что издатели мировой печатной прессы стараются гибко адаптировать печатные издания под новые форматы распространения информации, в первую очередь — электронную версию.

С учетом этого министр информации Лилия Ананич акцентировала внимание на важнейшей задаче государственных печатных СМИ — развитии мультимедийной составляющей своей деятельности. Речь в первую очередь идет о внедрении конвергенции, распространении контента по максимально возможным каналам информации, интеграции различных медиа­платформ — печатных, интернет- и мобильных версий, аудиовизуальных ресурсов. Для этого создаваемый контент должен быть изначально адаптирован для различных форм и каналов продвижения информации.

Министр информации подчеркнула важность организационно-технологических аспектов, которые в комплексе с содержательной работой позволят сделать государственные печатные СМИ более эффективными и взаимодополняемыми.

Полковник Игорь Кандраль, «Ваяр»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 1 января 2017 года в Республике Беларусь зарегистрировано 1.601 печатное средство массовой информации —...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Награды – достойным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика