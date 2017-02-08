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Награды – достойным

08.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В Центральном Доме офицеров более 180 военнослужащих были награждены медалями «За безупречную службу» I, II и III степени и медалью «За отличие в воинской службе». Высокие государственные награды вручил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков.


Поздравляя собравшихся с заслуженной наградой, глава военного ведомства выразил признательность военнослужащим за их ответственный подход к ратному делу.

Медалью «За безупречную службу» I степени были удостоены шесть офицеров — полковники Юрий Кукиш, Владимир Пашук, Дмитрий Стрешинский, Сергей Филимонов и подполковники Александр Гудзенко, Андрей Зенько. Медалью «За безупречную службу» II степени награждены 53 офицера и прапорщика.


В числе  виновников торжества были и представительницы прекрасной половины человечества. Среди них — старший офицер 2‑й группы отдела организационно-мобилизационного и комплектования штаба оперативно-мобилизационного управления Военной академии Республики Беларусь капитан Алла Яковлева. Она награждена медалью «За безупречную службу» III степени.

— С детства я мечтала быть офицером, — призналась после церемонии награждения Алла Борисовна. — Получив сегодня эту награду, испытываю чувство высокой ответственности за доверенное мне дело. Я не жалею, что выбрала в своей жизни профессию защитника Отечества.

По сложившейся традиции по завершении мероприятия состоялось фотографирование.

Капитан Вадим Опарин, «Ваяр», фото Ирины Малиновской

 

 
 
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В Центральном Доме офицеров более 180 военнослужащих были награждены медалями «За безупречную службу» I, II...

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