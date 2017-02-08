﻿ Там, где они, враг не пройдёт. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Там, где они, враг не пройдёт

08.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

В рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил нашей страны на 230‑м общевойсковом полигоне завершилось батальонное тактическое учение с боевой стрельбой одного из подразделений 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.


Активная фаза БТУ проходила в темное время суток. За военными маневрами наблюдали министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Сергей Потапенко и командующий войсками Западного оперативного командования генерал-майор Виктор Хренин.

По легенде учения, военнослужащие отдельного механизированного батальона противостояли условному незаконному вооруженному формированию, которое проникло на территорию нашей страны.

Батальон под командованием гвардии майора Руслана Гловацкого вступил в бой с неприятелем. Заработали автоматы и пулеметы, не стихали БМП‑2 и РПГ‑7. Выстрелы всех калибров слились воедино и точно ложились в цель. Мишени, обозначавшие условного противника, разлетались в щепки.


Командиры рот, взводов, отделений, каждый солдат-гвардеец с полуслова понимали все приказы комбата. Только «в полях» войска проверяются на зрелость и профессионализм. Как на ладони тут любые просчеты, ошибки — и, конечно же, результаты стрельбы. Полигон — это, если хотите, армейский университет в смысле проверки, обретения наивысшего боевого мастерства и командирской выучки.

Получив навстречу шквал смертоносного огня, противник начал искать пути отхода. Поменяв направление движения, НВФ выдвинулось иным путем. Но от слонимских гвардейцев так просто не уйдешь. По направлению к населенному пункту «боевиков» уже поджидали силы 2‑й мотострелковой роты.


Время на уточнение решения, постановку задач гвардейцам было жестко ограничено, но их командиры успевали реагировать на любые изменения обстановки.

Кроме того, в рамках основного этапа БТУ мотострелки отработали взаимодействие с артиллерийским подразделением бригады.

Так, согласно тактическому замыслу, приданная самоходная артиллерийская батарея выполняла задачу по уничтожению подвижной колонны бронированной техники условного противника. В этой ситуации особенно важно было не только продемонстрировать точность наводки орудий, но и уложиться во временной норматив. Ведь в противном случае неприятель успеет высвободиться из капкана и покинуть зону огня… И артиллеристы не подвели своих коллег-мотострелков, успешно справились с поставленной задачей.


Учеба на полигоне остается самым что ни на есть эффективным методом обучения личного состава. Об этом поведал и командир отдельного механизированного батальона гвардии майор Руслан Гловацкий.



— В условиях высокодинамичного боя надо отходить от шаблонов. Словом, воевать не числом, а умением. Насыщенный полевой выход дал возможность каждому военнослужащему стать в чем-то более умелым, набраться опыта, — поведал комбат. — Большинство солдат впервые принимали участие в такого рода учении, для них все было в новинку.

Заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Сергей Потапенко подчеркнул: цели, поставленные во время проведения БТУ, достигнуты полностью.

— В современных условиях боевые действия ведутся не только днем, но и ночью. Задача командиров — научить личный состав механизированных подразделений действовать как в светлое, так и в темное время суток. В Вооруженных Силах для этого есть все необходимое, — рассказал генерал-майор Сергей Потапенко. — Личный состав показал высокий моральный дух и полевую выучку. Командование бригады уверенно управляло ведением учебно-боевых действий ночью.


Выбор места для оборудования одиночного окопа

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил нашей страны на 230‑м общевойсковом...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Успех разведки – залог удачи в бою
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика