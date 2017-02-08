В рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил нашей страны на 230‑м общевойсковом полигоне завершилось батальонное тактическое учение с боевой стрельбой одного из подразделений 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.





Активная фаза БТУ проходила в темное время суток. За военными маневрами наблюдали министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Сергей Потапенко и командующий войсками Западного оперативного командования генерал-майор Виктор Хренин.

По легенде учения, военнослужащие отдельного механизированного батальона противостояли условному незаконному вооруженному формированию, которое проникло на территорию нашей страны.

Батальон под командованием гвардии майора Руслана Гловацкого вступил в бой с неприятелем. Заработали автоматы и пулеметы, не стихали БМП‑2 и РПГ‑7. Выстрелы всех калибров слились воедино и точно ложились в цель. Мишени, обозначавшие условного противника, разлетались в щепки.





Командиры рот, взводов, отделений, каждый солдат-гвардеец с полуслова понимали все приказы комбата. Только «в полях» войска проверяются на зрелость и профессионализм. Как на ладони тут любые просчеты, ошибки — и, конечно же, результаты стрельбы. Полигон — это, если хотите, армейский университет в смысле проверки, обретения наивысшего боевого мастерства и командирской выучки.

Получив навстречу шквал смертоносного огня, противник начал искать пути отхода. Поменяв направление движения, НВФ выдвинулось иным путем. Но от слонимских гвардейцев так просто не уйдешь. По направлению к населенному пункту «боевиков» уже поджидали силы 2‑й мотострелковой роты.





Время на уточнение решения, постановку задач гвардейцам было жестко ограничено, но их командиры успевали реагировать на любые изменения обстановки.

Кроме того, в рамках основного этапа БТУ мотострелки отработали взаимодействие с артиллерийским подразделением бригады.

Так, согласно тактическому замыслу, приданная самоходная артиллерийская батарея выполняла задачу по уничтожению подвижной колонны бронированной техники условного противника. В этой ситуации особенно важно было не только продемонстрировать точность наводки орудий, но и уложиться во временной норматив. Ведь в противном случае неприятель успеет высвободиться из капкана и покинуть зону огня… И артиллеристы не подвели своих коллег-мотострелков, успешно справились с поставленной задачей.





Учеба на полигоне остается самым что ни на есть эффективным методом обучения личного состава. Об этом поведал и командир отдельного механизированного батальона гвардии майор Руслан Гловацкий.









— В условиях высокодинамичного боя надо отходить от шаблонов. Словом, воевать не числом, а умением. Насыщенный полевой выход дал возможность каждому военнослужащему стать в чем-то более умелым, набраться опыта, — поведал комбат. — Большинство солдат впервые принимали участие в такого рода учении, для них все было в новинку.

Заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Сергей Потапенко подчеркнул: цели, поставленные во время проведения БТУ, достигнуты полностью.

— В современных условиях боевые действия ведутся не только днем, но и ночью. Задача командиров — научить личный состав механизированных подразделений действовать как в светлое, так и в темное время суток. В Вооруженных Силах для этого есть все необходимое, — рассказал генерал-майор Сергей Потапенко. — Личный состав показал высокий моральный дух и полевую выучку. Командование бригады уверенно управляло ведением учебно-боевых действий ночью.