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Успех разведки – залог удачи в бою

08.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил отдельный гвардейский парашютно-десантный батальон 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады совершил многокилометровый марш в район сосредоточения и незамедлительно приступил к выполнению учебно-боевых задач.


После оборудования позиций подразделений и организации их охраны командир батальона гвардии подполковник Евгений Ярцев поставил разведчикам задачу совершить рейд в район расположения условного противника.

— Роль разведчиков — неоценима. Как известно, именно от их успешных действий решались исходы битв и целых военных кампаний. А вот провал разведопераций зачастую приводил к краху планов командования, делал войска уязвимыми, — подчеркнул гвардии подполковник Ярцев. — Именно войсковая разведка во многом обеспечивает благополучный исход последующего боя как в обороне, так и в наступлении. Она доставляет ценные данные о конкретном расположении войск и важных объектов противника, дает предварительную оценку его огневой мощи, собирает сведения об особенностях местности на территории предстоящих боевых действий. В случае необходимости эти воины могут вдобавок совершить диверсию в тылу врага.


…И разведчики не подвели своего командира. Действуя в составе разведывательных групп, они скрытно проникли в район расположения условного противника и собрали необходимые данные.

Теперь гвардейцам предстоит выполнить ряд учебно-боевых задач, опираясь на добытые разведчиками сведения.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора

 
 
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