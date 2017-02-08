﻿ «Доблесть и мастерство»: подготовка идёт по плану. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Доблесть и мастерство»: подготовка идёт по плану

08.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

Вчера в командовании сил специальных операций Вооруженных Сил состоялось ежегодное заседание координационного совета движения «Доблесть и мастерство».

В ходе встречи подвели итоги работы советов соединений и воинских частей. Кроме этого, были поставлены задачи на подготовку военнослужащих к предстоящим в 2017 году испытаниям, обсужден ряд предложений в программу единых квалификационных испытаний на право награждения нагрудным знаком «Доблесть и мастерство».

Как отметил командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко, состязания на право ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство» создают условия для профессионального роста военнослужащих и их продвижения по службе. Это единственные испытания в Вооруженных Силах, где каждый военнослужащий индивидуально выполняет ту задачу, которую обычно выполняет группа или взвод.

Напомним, что испытания состоят из двух этапов — теоретического и практического.

На теоретическом этапе кандидаты проходят тестирование по знанию тактических условных обозначений, применяемых в боевых документах, основам и правилам стрельбы, материальной части оружия, топографической, воздушно-десантной, военно-медицинской подготовке, радиоподготовке и инженерной подготовке.

На практическом этапе кандидаты выполняют нормативы согласно сборникам нормативов по боевой подготовке и индивидуально отрабатывают практические действия, определенные программой испытаний. Они совершают прыжки с парашютом, проводят ориентирование на незнакомой местности, выполняют упражнения стрельб из штатного оружия и плавания в обмундировании. Также подтверждают уровень своей физической подготовки на полосе препятствий и в ходе поединков по рукопашному бою.

По результатам испытаний военнослужащие, успешно прошедшие все этапы, награждаются нагрудным знаком «Доблесть и мастерство».

Эти состязания проходят в Воору­женных Силах с 2005 года, более 10 лет служат показателем высокого уровня теоретических и практических навыков военнослужащих, их выносливости, силы духа, а также практически подтверждают верность традициям войск специального назначения и воздушно-десантных войск, популяризируют службу в силах специальных операций Вооруженных Сил.

Соб. инф.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера в командовании сил специальных операций Вооруженных Сил состоялось ежегодное заседание...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Впереди – ответственные задачи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика