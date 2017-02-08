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Белорусско-немецкая выставка о лагере смерти в Тростенце откроется в музее истории Великой Отечественной войны
08.02.2017 19:41 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 8 февраля. Вопросы экспонирования выставки "Лагерь смерти Тростенец. История и память" обсуждены 7 февраля на встрече заместителя министра иностранных дел Валентина Рыбакова и представителей Дортмундского международного образовательного центра.
Выставка была подготовлена белорусско-немецкой командой историков, включавшей сотрудников Института истории Национальной академии наук Беларуси, музея истории Великой Отечественной войны, музея "Берлин-Карлсхорст", фонда "Памятник убитым евреям Европы".
"Немецкая сторона проинформировала об успешном проведении выставки в Германии с ноября 2016 по январь 2017 года", — сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
На март 2017 года запланировано открытие выставки в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.
После Минска выставка будет продемонстрирована во всех областных центрах страны.
Дортмундский МОЦ был основан в 1986 году немецкими активистами борьбы за мир. Поддерживает контакты с 16 европейскими странами и работает в Дортмунде, Минске, Харькове и Берлине. Дортмундский МОЦ является соучередителем Минского международного образовательного центра им. Йоханнеса Рау и Исторической мастерской им. Леонида Левина. Дортмундский МОЦ осуществил финансирование более 175 немецко-белорусских партнерских проектов.
БелаПАН.
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Белорусско-немецкая выставка о лагере смерти в Тростенце откроется в музее истории Великой Отечественной войны
Минск, 8 февраля. Вопросы экспонирования выставки "Лагерь смерти Тростенец. История и память" обсуждены 7 февраля на встрече заместителя министра иностранных...
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