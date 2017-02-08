Доброе утро!

Мы вот смотрим на располневших, но очень мимимишных амурских тигров и вспоминаем себя после Нового года. Или ты, например, к маме приехал, а она тебе «ссобоечку» дала — 15 кг блинов . И ведь съешь же — невыносимо вкусно мама готовит… Простите, отвлеклись. Впереди 14 и 23 февраля, потом 8 марта — старайтесь держать себя в форме.





ВАЖНОЕ

Россельхознадзор разбушевался: грозит запретить ввоз белорусской говядины — мол, мясо «не подвергается достаточному ветеринарному контролю, в нем постоянно обнаруживаются листерии», а также проверить причины подозрительной урожайности овощей и фруктов в Беларуси — только лука в 2015 году мы поставили на российский рынок в 32 раза больше, чем годом ранее!

Белорусы не спешат платить по «письмам счастья» : сбор внес только каждый десятый, и эти тунеядцы пополнили бюджет на 13,4 миллиона рублей. А сколько еще могло бы быть, мечтают налоговики… Пока только мечтают.

Уже двенадцать месяцев мы «сливаем» долларовые заначки продаем валюту, а не покупаем ее — видимо, не за что. В прошлом году мы знатно поспособствовали увеличению золотовалютных резервов — продали банкам наличными на чистой основе 2,441 млрд долларов в эквиваленте.

Разгораются страсти вокруг Минска в Баку">выдачи блогера Александра Лапшина Азербайджану. В МИД России разочарованы решением Минска — «не соответствует духу союзнических отношений». Армянские парламентарии и вовсе не скупятся на комментарии и эпитеты : «девальвация партнера», «дипломатическая диверсия», «позорный шаг и грязная сделка». Требуют выхода Беларуси из ОДКБ и хотят отозвать посла. Ну, а Алиев тем временем позвонил Лукашенко и поблагодарил за «за демонстрацию справедливой позиции и решительного шага».





ПОПУЛЯРНОЕ

Во время «Большого разговора» Александр Лукашенко сообщил, что на приемах у него подают водку «Президент». Второй такой водки, говорит, в мире больше нет: сколько бы ее ни выпил, пьяным будешь, а утром голова светлая. Мы, конечно же, бросились выяснять, что это за эксклюзивный напиток и где его выпускают .

Очередная история трудового рабства : друг детства из интерната продал сироту Сашу дагестанцам. Восемь месяцев Саша жил в бараке и работал за еду. Сбежать он так и не смог. Его отпустили, когда он начал кашлять кровью. Сейчас Саша приходит в себя — морально и физически.

Наш журналист Катерина Борисевич объяснила, почему в Беларуси стоит изменить Уголовный кодекс : это мнение — ожидаемая реакция на чересчур суровый, как считают многие белорусы, приговор столичному дрифтеру. «Никто не говорит, что в поступке молодого человека нет ничего страшного. Речь о другом — о соизмеримости преступления и наказания. Да, он виноват, но виноват ли настолько, чтобы ближайшие годы провести в компании матерых преступников?» Вам как кажется — настолько ли? А вот что думают по поводу таких громких дел правозащитник и юристы.

Убегать, обманывать, просить прощения — на что только не готовы люди, чтобы не платить за проезд в городском транспорте. FINANCE.TUT.BY провел несколько часов с контролерами «Минсктранса», чтобы узнать, почему пассажиры ездят зайцем .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Очень жизнеутверждающая история человека, который без рук и ног плывет к мечте. Мы узнали, как Алексей Талай, который в детстве подорвался на мине, готовится к Паралимпиаде.





Резиденция Фрунзе в районе столичной площади Победы строилась в 50-е годы по заказу Хрущева и долгое время была закрытым объектом. Именно здесь, в гостевом коттедже № 13, жил Александр Лукашенко сразу после избрания президентом. А теперь «резиденцию» может арендовать любой желающий. Мы же узнали, как из такого объекта вместо музея сделали успешный бизнес-проект , чистая прибыль которого удваивается ежегодно.

Представьте, что в вашем доме пропал интернет. Ааааа, страаааашно? Не переживайте, ваш комфорт в надежных руках. 42.TUT.BY узнал, ценой каких усилий появляется и поддерживается сотовая связь за пределами городов.

В Минске открылась международная книжная выставка-ярмарка. Мы побывали на открытии в компании высоких чиновников и узнали много чего интересного. А еще предложили посетителям выставки составить личный топ белорусских и зарубежных писателей .

Кстати, проверили на детекторе лжи первого добровольца из числа читателей TUT.BY. Говорит, всегда было интересно, можно ли его обмануть. Что из этого получилось — смотрите в нашем видео .

Все новости среды, 8 февраля

А у нас сегодня очередная «Экономика на пальцах». Поговорим о развитии технологий. Подключайтесь к эфиру в 15.15 , будет интересно.

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