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Брест станет первым экологически "умным" городом в Беларуси к своему тысячелетию

09.02.2017 08:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Брест готов стать первым экологически «умным» городом в Беларуси к своему тысячелетию, заявил заместитель председателя горисполкома Николай Якубовский на семинаре, посвященном внедрению концепции «умного города» на примере шведской модели Symbio City, передает БЕЛТА.

«В качестве пилотного проекта мы взяли Парк 1000-летия города. За счет бюджетных средств уже разработан архитектурный проект, по которому получено положительное заключение экспертизы. В прошлом году там высажено 1200 деревьев. В создание объекта до 2019 года планируется вложить более 10 миллионов рублей. Нам нужно этот парк интегрировать в городскую среду, соединить его транспортными, социальными, культурными, общественными связями с центральной частью города. Это мы хотим реализовать с помощью концепции «СимбиоСити», — сказал вице-мэр.

Определенные успехи в части экологизации экономики и улучшения среды обитания в городе уже есть. Не случайно модель «Брест СимбиоСити» стала одним из стратегических мероприятий Национального плана действий по развитию зеленой экономики в Беларуси до 2020 года. В городе успешно функционирует наиболее современный в Беларуси мусороперерабатывающий завод. Постоянно совершенствуется работа по раздельному сбору и вовлечению в хозяйственный оборот коммунальных и производственных бытовых отходов. С привлечением международной технической помощи поэтапно ведется модернизация очистных сооружений.

Вместе с тем проблемы, связанные с очисткой сточных коммунальных и ливневых вод, до конца не решены. Также необходимо добиться снижения загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом. Требует совершенствования транспортная инфраструктура, развития — сеть велодорожек, которых на сегодня в городе 20 км, а нужно в 4−5 раз больше. Более современные подходы необходимо применять при проектировании городской застройки, создании инженерной и рекреационной инфраструктуры, озеленении территорий, строительстве энергоэффективных зданий.

 
Теги: Брест
 
 
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В создание объекта до 2019 года планируется вложить более 10 миллионов рублей

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