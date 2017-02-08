Брест готов стать первым экологически «умным» городом в Беларуси к своему тысячелетию, заявил заместитель председателя горисполкома Николай Якубовский на семинаре, посвященном внедрению концепции «умного города» на примере шведской модели Symbio City , передает БЕЛТА.

«В качестве пилотного проекта мы взяли Парк 1000-летия города. За счет бюджетных средств уже разработан архитектурный проект, по которому получено положительное заключение экспертизы. В прошлом году там высажено 1200 деревьев. В создание объекта до 2019 года планируется вложить более 10 миллионов рублей. Нам нужно этот парк интегрировать в городскую среду, соединить его транспортными, социальными, культурными, общественными связями с центральной частью города. Это мы хотим реализовать с помощью концепции «СимбиоСити», — сказал вице-мэр.

Определенные успехи в части экологизации экономики и улучшения среды обитания в городе уже есть. Не случайно модель «Брест СимбиоСити» стала одним из стратегических мероприятий Национального плана действий по развитию зеленой экономики в Беларуси до 2020 года. В городе успешно функционирует наиболее современный в Беларуси мусороперерабатывающий завод. Постоянно совершенствуется работа по раздельному сбору и вовлечению в хозяйственный оборот коммунальных и производственных бытовых отходов. С привлечением международной технической помощи поэтапно ведется модернизация очистных сооружений.

Вместе с тем проблемы, связанные с очисткой сточных коммунальных и ливневых вод, до конца не решены. Также необходимо добиться снижения загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом. Требует совершенствования транспортная инфраструктура, развития — сеть велодорожек, которых на сегодня в городе 20 км, а нужно в 4−5 раз больше. Более современные подходы необходимо применять при проектировании городской застройки, создании инженерной и рекреационной инфраструктуры, озеленении территорий, строительстве энергоэффективных зданий.