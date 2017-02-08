Чтобы воплотить в жизнь мечту, молодая семья Давыдовых поменяла городскую прописку на сельскую и начала создавать усадьбу.





Про ранчо в нашей стране узнали благодаря латиноамериканским сериалам и голливудским вестернам о Диком Западе. Тема находит отражение в одежде, интерьере загородных домов. Любители лошадей и ковбойской романтики, воспитанные на приключенческих романах Фенимора Купера, могут найти отдушину на ранчо «Белый клевер» в деревне Коновалово Мазоловского сельсовета. Хозяева — Михаил и Мария Давыдовы — планируют создать оригинальную семейную агроусадьбу, оформленную в традициях Дикого Запада.





Мария — коренная минчанка, лошадей любила с детства. Благородные, грациозные животные были любимыми героями книг и фильмов, главной темой детских рисунков. На 12-летие родители сделали дочери незабываемый подарок — отвезли в Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке, где она впервые покаталась верхом. С тех пор общение с лошадьми стало главным увлечением.

В Витебск Мария приехала учиться в технологический университет на художника-дизайнера. Получила здесь диплом, а также встретила вторую половинку — витеблянина Михаила.

Сейчас супруги строят усадьбу на лоне удивительной природы. Рядом — пять лосвидских озер, изумрудные поля, густой лес с извилистыми тропинками. Есть хорошее транспортное сообщение с городом.





— Мы всегда хотели иметь собственный дом за городом, — рассказывает Мария. — Идею совместили с моим желанием работать с лошадьми и на этом построить семейное дело. Обсудив все за и против, определили, что конное ранчо обустроим на Витебщине. Муж много времени потратил на то, чтобы объехать окрест­ности города, побывал в глубинке и выбрал достойное место. Внимание привлек участок в Мазоловском сельсовете. Продали город­скую квартиру и начали строительство. Первыми возвели апартаменты для лошадок. На очереди — свой дом. Михаил по специальности строитель, человек с золотыми руками, все делает сам. Сейчас в нашем хозяйстве — пять породистых лошадей. У каждой свой характер. Самому старшему — Орлику — 20 лет. Это спокойный, степенный конь, которого обожают дети. Восьмилетний мерин породы фриз Аксель Уайт, привезенный из Голландии, — самый аристократичный и резвый.

Души не чает хозяйка в малыше Легионе, которому два года. Его она получила в подарок от подруги, которая также занимается лошадьми.





— А как родились название конного ранчо и идея оформить его в стиле Дикого Запада?

— Белый клевер — одно из любимых лакомств лошадей, — поясняет Маша. — А что касается идеи, то здесь сделали ставку на оригинальность подачи услуг.

Для Витебщины тема вестерна — в новинку. Взрослые, как и дети, хотят не просто отдохнуть, но и на время почувствовать себя героями любимых книг и кинофильмов.

Планы у молодой семьи серьезные: после обустройства семейного очага и гостевого домика планируют приобрести катамараны, байдарки, квадроциклы и прочий туристический инвентарь, поселить на подворье барашков и птицу.

Пока весь бюджет семьи уходит на строительство, и говорить о том, станет ли ранчо успешным бизнесом или дорогим хобби, рано. Молодые люди уверены, что о городской жизни точно не пожалеют. Они увлечены созданием уголка, в котором будет уютно и комфорт­но не только им, но и гостям, предпочитающим активный отдых на природе.

Символично, что ранчо находится в деревне Коновалово. Один из вариантов происхождения названия — от слова «коновал». Так в старину называли знахарей, которые лечили лошадей. Мария и Михаил надеются, что это тоже принесет им удачу в делах.