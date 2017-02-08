В Могилеве создали специальный расчетный счет для сбора денег на подготовку и проведение мероприятий, посвященных 750-летию города, пишет сайт горисполкома. Перечислять на него деньги добровольно могут горожане и юридические лица.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев уточнил, что на этот счет также будут перечислять деньги после субботников — их будет несколько.

Собранные деньги пойдут на благоустройство города, поздравления ветеранов. В планах у чиновников — сделать ко Дню города капитальный ремонт площади Славы, завершить реконструкцию улицы Минское шоссе, построить лестницу с каскадным фонтаном , ведущую с площади Орджоникидзе на Подниколье.

Реквизиты:

— получатель — Главное управление МФ по Могилевской области;

— УНП 700 451 296;

— р/с 3 602 702 000 483;

— банк — ОАО «АСБ «Беларусбанк», код банка 795;

— код платежа 05405 «Иные добровольные перечисления организаций и физических лиц» с указанием — для празднования 750-летия города.

Юридические лица в рамках действия Указа 300 вправе заключить договоры с организациями, занимающимися благоустройством города, с указанием направления использования денежных средств — благоустройство территории для подготовки праздничных мероприятий, посвященных 750-летию города.