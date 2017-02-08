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В Могилеве создали специальный счет для сбора денег на празднование 750-летия города

09.02.2017 08:35 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве создали специальный расчетный счет для сбора денег на подготовку и проведение мероприятий, посвященных 750-летию города, пишет сайт горисполкома. Перечислять на него деньги добровольно могут горожане и юридические лица.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев уточнил, что на этот счет также будут перечислять деньги после субботников — их будет несколько.

Собранные деньги пойдут на благоустройство города, поздравления ветеранов. В планах у чиновников — сделать ко Дню города капитальный ремонт площади Славы, завершить реконструкцию улицы Минское шоссе, построить лестницу с каскадным фонтаном, ведущую с площади Орджоникидзе на Подниколье.

Реквизиты:

— получатель — Главное управление МФ по Могилевской области;
— УНП 700 451 296;
— р/с 3 602 702 000 483;
— банк — ОАО «АСБ «Беларусбанк», код банка 795;
— код платежа 05405 «Иные добровольные перечисления организаций и физических лиц» с указанием — для празднования 750-летия города.

Юридические лица в рамках действия Указа 300 вправе заключить договоры с организациями, занимающимися благоустройством города, с указанием направления использования денежных средств — благоустройство территории для подготовки праздничных мероприятий, посвященных 750-летию города.

 
Теги: Могилев
 
 
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У чиновников - множество планов, выполнить которые нужно до Дня города.

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