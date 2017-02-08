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В Могилеве создали специальный счет для сбора денег на празднование 750-летия города
09.02.2017 08:35 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве создали специальный расчетный счет для сбора денег на подготовку и проведение мероприятий, посвященных 750-летию города, пишет
Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев уточнил, что на этот счет также будут перечислять деньги после субботников — их будет несколько.
Собранные деньги пойдут на благоустройство города, поздравления ветеранов. В планах у чиновников — сделать ко Дню города капитальный ремонт площади Славы, завершить реконструкцию улицы Минское шоссе, построить
Реквизиты:
— получатель — Главное управление МФ по Могилевской области;
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У чиновников - множество планов, выполнить которые нужно до Дня города.
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