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Детей в школах и детсадах Беларуси станут кормить лучше
09.02.2017 09:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев – Sputnik. Правительство увеличило денежные нормы расходов на питание в дошкольных, средних и специальных учреждениях образования, сообщили Sputnik в пресс-службе Совета министров Беларуси.
© Sputnik Игорь Зарембо
Данное решение закреплено постановлением Совмина №95 от 3 февраля 2017 года.
В частности, увеличены денежные нормы расходов на питание на 5% в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального образования, в учреждениях профессионально-технического образования, а также в оздоровительных лагерях и на питание участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования.
Так, стоимость питания в учреждениях дошкольного образования в зависимости от возраста ребенка и его пребывания в этом учреждении составит в среднем от 41,14 до 77,44 рубля в месяц; в общеобразовательных школах в зависимости от возраста учащегося и времени его пребывания в учреждении – от 1,5 до 5,14 рубля в сутки.
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Правительство увеличило денежные нормы расходов на питание учащихся на 5%. Теперь в детсадах на ребенка будут тратить от 40 до 70 рублей в месяц.
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