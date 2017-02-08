МИНСК, 9 фев – Sputnik. Правительство увеличило денежные нормы расходов на питание в дошкольных, средних и специальных учреждениях образования, сообщили Sputnik в пресс-службе Совета министров Беларуси.



© Sputnik Игорь Зарембо Минздрав ограничил продажу булочек в школах

Данное решение закреплено постановлением Совмина №95 от 3 февраля 2017 года.

В частности, увеличены денежные нормы расходов на питание на 5% в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального образования, в учреждениях профессионально-технического образования, а также в оздоровительных лагерях и на питание участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования.

Так, стоимость питания в учреждениях дошкольного образования в зависимости от возраста ребенка и его пребывания в этом учреждении составит в среднем от 41,14 до 77,44 рубля в месяц; в общеобразовательных школах в зависимости от возраста учащегося и времени его пребывания в учреждении – от 1,5 до 5,14 рубля в сутки.