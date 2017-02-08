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Скандальный порноблогер из Гомеля собирает деньги на адвоката

09.02.2017 09:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев – Sputnik. Видеоблогер из Гомеля Андрей Бурим, попавший в поле зрения правоохранительных органов после проведения онлайн-трансляций на YouTube с обнаженными девушками, пытается собрать деньги на адвоката.

Скандальный порноблогер из Гомеля собирает деньги на адвоката
© flickr.com/ Rego Korosi
Разыскиваемый милицией блогер из Гомеля создал новый канал на YouTube

Скандал в Гомеле разразился несколько недель назад: на YouTube появилось несколько обращений популярных блогеров, которые призывали милицию областного центра обратить внимание на стрим-канал "Раздеваем девочек по скайпу" пользователя MellStroy. УВД начало по факту трансляций проверку, однако самого блогера – 18-летнего Бурима – сотрудникам УВД тогда застать дома не удалось.

В начале февраля блогер снова появился в интернете и провел очередную прямую трансляцию – на этот раз без обнаженных девушек, а с просьбами помочь ему собрать деньги "на помощь адвоката". Молодой человек в ходе эфира пообещал, что сам придет в милицию, однако он не уверен, что смог бы справиться без помощи специалиста.

Также блогер Бурим назвал большую часть обвинений от интернет-пользователей клеветой и заверил, что ни в чем не виноват. Уверен юноша и в том, что среди его моделей не было несовершеннолетних, а если вдруг и оказались — то "не по его вине".

За четыре часа трансляции на YouTube блогер смог собрать порядка 1100 российских рублей "на адвоката" — около 35 белорусских рублей.

Ранее стало известно, что милиция изъяла из квартиры молодого человека компьютерную технику и многочисленные видеозаписи: по ним в конце января были назначены компьютерно-техническая и искусствоведческая экспертизы.

Местонахождение же самого молодого человека правоохранителям до сих пор не известно.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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За несколько часов очередной онлайн-трансляции пожертвовали блогеру немногим более тысячи российских рублей – около 35 белорусских.

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