Существуют самые различные стереотипы о белорусах и их предпринимательских способностях. Но как свидетельствует история, белорусы не только умели вести дела, но и привлекали, как теперь говорят, международные корпорации для ведения бизнеса. Как это происходило более ста лет назад, Sputnik рассказал кандидат исторических наук Александр Бурачонок.



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- Какие сферы бизнеса были наиболее интересными для наших предков в начале прошлого века?

- Предприниматели на территории Беларуси в конце XIX — начале ХХ вв. прилагали свои усилия в различных сферах хозяйственной жизни — промышленной, торговой и кредитно-банковской. Интересы представителей деловых кругов Беларуси чаще всего не ограничивались одной сферой, а интегрировались в нескольких сразу. Наибольшее распространение в это время получило торговое предпринимательство. Показатели роста количества торговых предприятий и их товарооборота в белорусских губерниях были одними из самых высоких в Российской Империи. Например, в конце XIX в. по гильдейским предприятиям рост количества был самым высоким в европейской части России.

- Белорусские предприниматели интересовались только местными делами или искали возможности для выхода на внешние рынки?

- Осуществляли свою деятельность предприниматели Беларуси как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Одним из основных экспортных товаров того времени являлся белорусский лес. Особым спросом он пользовался среди купцов Германской Империи. В пользу этого свидетельствует тот факт, что свыше половины от всего российского экспорта леса в Германию обеспечивали наши земли. Европейцы высоко ценили белорусскую древесину, поэтому и покупали ее по высоким ценам. Причем использовали один и тот же тип древесины жители Западной Европы по-разному.

Например, из белорусского дуба бельгийцы производили шпалы для своей железной дороги. Но тот же самый дуб Морис Хеннесси и Эдуард Мартель использовали для выдержки своих знаменитых напитков.

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