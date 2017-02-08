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РФ будет отслеживать путь белорусского мяса от границы до прилавка

09.02.2017 09:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев — Sputnik. Россельхознадзор будет прослеживать поставки белорусского продовольствия в Россию на всем пути — от момента пересечения белорусско-российской границы до места ее реализации, говорится в сообщении российского надзорного ведомства.

РФ будет отслеживать путь белорусского мяса от границы до прилавка
© flickr.com/ Taryn
Россельхознадзор может ограничить импорт говядины из всей Беларуси

Ранее в Россельхознадзоре не исключали, что ведомство может ограничить поставки говядины не только из Минской области, но со всей территории Беларуси. По словам пресс-секретаря ведомства Юлии Мелано, Россельхознадзор располагает данными о том, что в поставляемом из Беларуси мясе были обнаружены листерии, а в мясе птицы — сальмонеллы.

"Россельхознадзор выражает глубокую озабоченность, связанную с увеличением попыток ввоза в Россию с территории Беларуси животноводческой продукции неизвестного происхождения, а также случаев выявления несоответствия белорусских продуктов требованиям законодательства по качеству и безопасности", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что ранее в Минске утверждали, что вся эта продукция является фальсифицированной и произведена на территории России.

"С этой целью Россельхознадзор по просьбе белорусской стороны вводит прослеживаемость продукции от пункта пересечения административной границы до места реализации", — сообщили в ведомстве. Там отметили, что это позволит избежать претензий белоруской стороны, так как весь путь  будет прослеживаться в информационных системах "Аргус" и "Меркурий".

При этом ветеринарные органы РФ будут обязаны принимать решение о дальнейшем использовании ввезенной из Беларуси продукции только после того, как проверят в системе "Аргус" информацию о прохождении этой партии через границу.

Россельхознадзор также считает необходимым вносить в ветеринарные сертификаты информацию о номере и дате оформления сертификата, в сопровождении которого эти партии поступили в адрес российских хозяйствующих субъектов.

Указанная мера также позволит исключить возникновение спорных вопросов, связанных с подтверждением происхождения продукции, возникающих при отборе проб.

Как ранее сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Костромской области раскритиковал решение Россельхознадзора приостановить поставки говядины из Минской области. Он отметил, что это решение было принято без проверок, и предложил российской стороне разобраться в ситуации с поставками белорусской сельхозпродукции, проанализировать факты, прежде чем вводить ограничительные меры.

 
Теги: Минск
 
 
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Таким образом Россельхознадзор ответит на заявления Беларуси о том, что некачественная продукция является фальсификатом, который производится в России.

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