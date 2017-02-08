До введения пятидневного безвизового режим а для иностранцев осталось всего три дня. TUT.BY попросил посольства Германии, Франции, Италии, Польши и Великобритании в Беларуси рекомендовать три места в нашей стране, которые заграничному туристу стоит обязательно увидеть

Выбор посольства Германии: Хатынь, Полоцк и Гродно

— Учитывая большое количество интересных мест в Беларуси, очень тяжело, порекомендовать только три места, c которыми стоит познакомиться. Но каждому туристу из Германии я бы порекомендовал обязательно посетить мемориальный комплекс «Хатынь», являющийся частью, пусть и самой темной, но нашей общей истории, а также местом общей памяти, — Посол Германии в Беларуси Петер Деттмар. — Также в любой план туристического маршрута необходимо внести Гродно и Полоцк с их богатым культурным наследием. Любителям природы нужно побывать в Беловежской пуще — самом старом заповеднике Европы. И, конечно же, в туристический маршрут каждого путешественника должны быть включены Мир и Несвиж, являющиеся частью Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.



Полоцк. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Выбор посольства Италии: замки Брестской области и Браславские озера

Посол Италии в Беларуси Стефано Бьянки рекомендует иностранным туристам побывать в Бресте и Бресткой области, а именно — в музее-усадьбе «Пружанскі палацык» в итальянском стиле, дворце Сапегов в Ружанах, город Каменец с его романской Вежей. Этот список достопримечательностей, считает посол, подойдет бизнесменам, приезжающим в Брест на короткий срок.

Отдельную рекомендацию посол дал для итальянцев, которые приезжают проведать белорусских детей из Гомельской и Могилевской областей, которые ездили в Италию на оздоровление.

— В Гомеле есть прекрасный Дворец Румянцевых-Паскевичей. Это музей-усадьба с часто меняющейся экспозицией: в 2015 году, например, он принимал у себя в гостях мультимедийную итальянскую выставку.

Любителям активного отдыха посол советует съездить на Браславские озера.

— В Европе очень мало мест, сохранивших свой первозданный вид, а в вашей стране они есть. Здесь можно насладиться девственной красотой лесов и озер, продегустировать местные блюда и приобщиться к старинным традициям. Сам я очень люблю проводить время на природе, часто устраиваю длительные велопробеги по Беларуси, правда, на велосипеде до Браслава пока не доезжал.





Выбор посольства Польши: Мир, Несвиж и Новогрудок

— В Беларуси много интересных мест, но рекомендуемые места должны быть недалеко расположены от Минска, чтобы успеть до них добраться, — считает пресс-атташе посольства Польши Мартин Войцеховский. — Знаковые места — Мир, Новогрудок и Несвиж. Мир и Несвиж — довольно очевидный выбор. Посетить оба замка можно за один день. Новогрудок же близок полякам, потому что это место рождения нашего прославленного поэта Адама Мицкевича. Мы всем рекомендуем побывать в его доме-музее.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Выбор посольства Франции: родина Шагала, брестский фонарщик и аутентичный Гродно

Консул Карин Бордье советует туристам побывать в трех белорусских городах.

— Витебск — город, знакомый любому французу, который интересуется искусством. Город, где жили, творили, учили Марк Шагал, Казимир Малевич, где бывал Осип Цадкин. Эти имена известны во Франции. Особенно имя Марка Шагала, который оставил свой след в Париже — расписав купол Гранд Опера, и в Метце (Лотарингия) — где в Кафедральном Соборе Святого Стефана есть 19 витражей, изготовленных Марком Шагалом по мотивам историй Ветхого Завета.

У Гродно, считает консул, своя архитектурная изюминка — очертания исторического центра сохранились в неизменном виде. Особенное восхищение вызывает «Фарный» Костел (Костел Святого Франциска Ксаверия) и мощеные булыжником тихие улочки.

— В Бресте, восстановленном с любовью после войны, приятно совершить пешую прогулку по центральным улицам. Этот город продолжает искать все новые и новые возможности для привлечения туристов, — говорит Карин Бордье. — С 2009 года на главной пешеходной улице Бреста ежедневно, взбираясь по лестнице, зажигает и гасит старинные керосиновые фонари штатный фонарщик в форме петровских времен. В Бресте бытует поверье, что, если подержаться за пуговицу на форме фонарщика и загадать желание, оно обязательно исполнится.



Фарный костел. Фото: Ян Лелевич, TUT.BY

Выбор посольства Великобритании: Брест, пуща и Несвиж

В рейтинг посла Великобритании Феоны Гибб тоже попали Брест и Брестская крепость как значимые объекты для белорусской истории. Беловежскую пущу дипломат назвала «невероятным местом», где обязательно надо побывать каждому. Третий в рейтинге — Несвиж.

— Там надо прогуляться по прекрасному парку и послушать старые легенды — о подземелье, до сих пор не найденных сокровищах, в том числе о 12 апостолах из золота, о привидении, предупреждающем об опасности.