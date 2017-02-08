В суде Гомельского района вынесен приговор жителю Гомеля, который, посещая магазины в сельской местности, выдавал себя за санитарного инспектора. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. подробности сообщила помощник председателя суда Татьяна Дорошкевич.

В ноябре 2016 года посетитель магазина в одном из населенных пунктов Гомельского района представился санитарным инспектором, который прибыл проводить проверку. Ознакомившись с помещениями магазина, он заявил, что имеется много замечаний, поэтому придется составлять протокол и накладывать на продавца штраф.

Чтобы избежать наказания, женщина предложила «проверяющему» 100 рублей, а также шоколад, другие продукты питания, от которых тот не отказался. О случившемся она рассказала подругам из соседнего магазина. Оказалось, что к ним также наведывался «санитарный инспектор». Правда, когда его попросили предъявить документ, мужчина быстро удалился.

Продавец сообщила в милицию о странном визитере. Позже было установлено — отпечатки пальцев «инспектора» полностью совпали с отпечатками рук гомельчанина, который уже неоднократно был судим за аналогичные преступления.