﻿ В Витебске очень скользко - люди падают на ровном месте. Почему тротуары превратились в каток?. 21.by
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В Витебске очень скользко - люди падают на ровном месте. Почему тротуары превратились в каток?

09.02.2017 09:26 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебске сейчас холодно и скользко. Гололедных травм — в три раза больше обычного. Коммунальные службы жалуются на нехватку работников, врачи советуют горожанам внимательно смотреть под ноги.

В травмпункте больницы скорой помощи несколько дней не протолкнуться. Осмотр врача, рентген, заключение доктора — процедура отработана до автоматизма. Каждый десятый пациент остается в больнице. На лечение может потребоваться до трех месяцев. Врачи даже составили список самых популярных зимних травм.

— Рейтинг возглавляют повреждение связок голеностопного сустава, переломы лодыжек голеностопного сустава, повреждение связок коленного сустава и травмы головы, ушибы затылочной области, — говорит заведующий травмпунктом больницы скорой помощи Василий Степанов.

Витебск сейчас — город контрастов. В центре на дорогах и тротуарах почти нигде не увидишь снега и льда. На окраине и во дворах — совершенно другая картина: не разобрать, где проезжая часть, где тротуар. Коммунальные службы сражаются с проблемой, но пока проигрывают: работников не хватает.

Медики рекомендуют горожанам быть внимательней на тротуарах и чаще смотреть под ноги.

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Теги: Витебск
 
 
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Витебск сейчас - город контрастов. В центре на дорогах и тротуарах почти нигде не увидишь снега и льда. На окраине и во дворах - совершенно другая картина: не...

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